Director de Guardia Civil dice que dimitiría antes de perjudicar a agentes

El director de la Guardia Civil, Félix Azón, se ha comprometido este lunes a llegar a acuerdos con las asociaciones sobre el nuevo reglamento de la jornada laboral y ha dejado claro que antes de perjudicar a las agentes, dimitiría.

Durante un desayuno informativo organizado por Executive Forum, Azón se ha referido a las movilizaciones anunciadas por algunas asociaciones contra el borrador de la jornada laboral, vacaciones e incentivos al rendimiento, y ha expresado su respeto por estas convocatorias.

Según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), el borrador supone un retroceso en los derechos de los agentes y prevé "un drástico recorte en las nóminas de las guardias civiles que se queden embarazadas".

Pero Azón lo ha desmentido, ha dicho que, de todos modos, es un borrador y ha pedido a las mujeres guardias que no se preocupen, que "no van a salir perjudicadas". "Me iría antes", ha zanjado.

Y es que al máximo responsable de la Guardia Civil le "duele" especialmente que digan que va a recortar derechos a las mujeres, cuando "desde que tengo dientes" ha trabajado por ellos.

Aunque en la Guardia Civil no hay negociación colectiva, Azón ha indicado que hablará con las asociaciones, con las que quiere llegar a un acuerdo y atender algunas de sus reivindicaciones.

También se ha referido a la equiparación salarial de la Policía y de la Guardia Civil con los Mossos d'Esquadra, ha recordado que en enero los agentes cobrarán el tercer tramo y ha afirmado que aunque no será una igualdad efectiva, supondrá un importante incremento retributivo que colocará a los agentes "en lugares dignos desde el punto de vista salarial".

Durante su discurso, Azón ha hecho especial hincapié en el carácter militar de la Guardia Civil que, según él, "nunca se ha discutido de manera seria".

Una naturaleza que, en su opinión, da a la Guardia Civil "unidad, jerarquía, disponibilidad y además refuerza algo inherente al cuerpo, como es la neutralidad política".