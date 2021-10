El director general de Policía Nacional: "Lo que ocurre en la Comunitat tiene un enorme peso en la seguridad de España"

Defiende unas instituciones "fuertes y seguras" en un contexto en el que "sobran los instintos primarios y los aspavientos"

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, ha destacado este lunes en València, en un acto con motivo del Día de la Policía Nacional, que lo que ocurre en la Comunitat Valenciana tiene un "enorme peso" en el contexto de la estrategia de seguridad en España y ha puesto en valor el trabajo "honesto, comprometido y leal" de una institución "moderna, eficaz y comprometida con los valores de la democracia".

"No olvidamos nunca la importancia de la Comunitat Valenciana en España; lo que ocurre aquí tiene un enorme peso en el contexto de la estrategia de la seguridad en España", ha dicho, para subrayar la necesidad de continuar nuevos proyectos en la autonomía, donde en tres años se ha aumentado la plantilla en 775 agentes y se ha invertido 30 millones de euros en el complejo de Zapadores.

En el acto, celebrado en la Ciutat de les Arts i les Ciències y donde ha estado acompañado de la delegada del Gobierno, Gloria Calero, y del jefe superior de Policía, Jorge Zurita, Francisco Pardo ha defendido que el cuerpo es "una de las instituciones más valoradas y queridas por la ciudadanía".

El responsable policial ha puesto en valor el trabajo de la Policía Nacional durante la pandemia de coronavirus o en la reciente intervención en Kabul para evacuar a los ciudadanos y colaboradores españoles ante la situación "límite" de este país". Sobre el primer aspecto, ha felicitado al gobierno valenciano por su "esfuerzo" que ha permitido que la Comunitat "vuelva a una situación de práctica normalidad".

Francisco Pardo ha reivindicado que la ciudadanía "necesita unas instituciones fuertes y seguras en las que confiar" en un contexto en el que, ha lamentado, "parece más importante la apariencia que la verdad" y en el que "sobran los instintos primarios y los aspavientos".

Así, ha instado a "ser ambiciosos" para "afrontar los nuevos desafíos" y a "seguir garantizando la seguridad" y ha avanzado un "nuevo rumbo" del cuerpo policial con "gran impulso" a la transformación digital, la lucha contra la ciberdelincuencia, la igualdad o la formación en excelencia. En este sentido, ha defendido la necesidad de seguir invirtiendo en seguridad pública porque es "uno de los grandes patrimonios de España e indicadores de su progreso".

El director general de la Policía ha destacado el incremento de la plantilla policial de 5.000 agentes en los últimos tres años, 775 de ellos en la Comunitat Valenciana, y ha incidido en que se va a continuar mejorando la flota de vehículos, las instalaciones y los equipamientos".

Entre estas actuaciones ha resaltado la "histórica" inversión de más de 30 millones de euros para reformar el "centro neurálgico" de la Policía Nacional en València, el complejo de Zapadores.

Finalmente, ha agradecido a Jorge Zurita --que se jubilará el próximo 12 de octubre tras 43 años de servicio--, su "esfuerzo y trabajo" que ha contribuido a "hacer más grande" a la institución. "No solo has sido un policía ejemplar, sino que has sabido ejercer el liderazgo desde la 'autoritas'", ha expresado.

"SERVICIO PÚBLICO"

Por su parte, el responsable policial en la Comunitat ha remarcado que la Policía, como cuerpo "indestructible", va a "continuar teniendo vocación de servicio público y para todos sea cual sea su forma de pensar" y ha insistido en que el cuerpo "continuará fomentando el apoyo a las víctimas, preferentemente a las más vulnerables, centrándonos en mayores, niños, mujeres maltratadas y víctimas de delitos odio o de acoso laboral y escolar".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al respecto, ha defendido la necesidad de "intensificar" la coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad, así como con las Fuerzas Armadas para "prestar el mejor servicio" en estos "tiempos difíciles y de alta crispación". "La Policía debe transmitir a los ciudadanos serenidad y sosiego", ha remarcado.

Por último, ha subrayado que la "trascendencia" del momento actual "obliga a hacer un necesario esfuerzo adicional" para "mejorar las condiciones de los profesionales de la casa".

"SI NO HAY LIBERTAD, LAS DEMOCRACIAS SE TAMBALEAN"

Por su parte, Gloria Calero ha alabado la labor "callada pero firme y constante" que el cuerpo realiza "todos los días" como "garantes de la seguridad ciudadana, que es uno de los principales valores del estado del bienestar".

"Debéis estar orgullosos de los resultados que estáis obteniendo. En los últimos años se ha conseguido ir bajando la tasa de criminalidad en el conjunto de España y especialmente aquí en la Comunitat Valenciana, y ello ha sido gracias en gran medida a vuestra entrega y profesionalidad", ha manifestado.

No obstante, ha pedido "no conformarse" porque "hay que seguir trabajando desde esa voluntad de servicio público para tener ciudades más seguras, más justas y más libres en derechos y oportunidades para todas y todos".

En este punto, ha recalcado que "si no hay seguridad, no hay libertad, y si no hay libertad, las democracias se tambalean". "Estamos expuestos como sociedad a nuevas formas de delincuencia organizada y actitudes no deseables. Los delitos de odio, la lucha contra la trata de personas, los delitos cibernéticos y muy especialmente los delitos de violencia de género son amenazas contra las víctimas, pero también contra toda la sociedad", ha expresado.

"No seremos una sociedad digna si miramos hacia otro lado, no seremos una policía digna si no actuamos con la contundencia y al mismo tiempo sensibilidad necesaria para abordar estos delitos, y en su lucha debéis poner todo vuestro empeño: en proteger a las víctimas más vulnerables de nuestra sociedad", ha agregado.

Durante el acto se han entregado las condecoraciones al mérito policial, entre ellos al presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata, los escudos bordados del cuerpo y vitrinas de plata, entre ellas a Hortensia Herrero, presidenta de la Fundación que lleva su nombre.