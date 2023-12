Director general de Deportes descarta una nueva ley autonómica del deporte porque "no existe demanda" dentro del sector

El PSOE considera que tras 30 años la ley empieza a "quedar obsoleta" e insta a trabajar en las necesidades del deporte madrileño

El director general de Deportes de la Comunidad de Madrid ha descartado que la Administración autonómica vaya a promover una nueva ley autonómica del deporte porque "no existe demanda" dentro del sector deportivo de la región, mientras desde el PSOE se ha asegurado que la actual norma empieza a "quedar obsoleta".

Durante la sesión de la Comisión de Turismo y Deporte de la Asamblea regional, Tomé ha subrayado que "no existe una demanda" ni "una necesidad instada por ninguno de los estamentos que componen el sector deportivo de la región".

"Ni federaciones deportivas madrileñas, ni clubes, ni asociaciones deportivas, ni deportistas madrileños han instado, han sugerido o propuesto la aprobación de una nueva Ley del Deporte, ni siquiera modificación o cambios en la misma en aspectos concretos", ha respondido en una pregunta parlamentaria formulada por la diputada socialista Mar Espinar.

Además, ha defendido que los principios rectores de la política deportiva contenidos en la ley actual "han permitido un amplio y destacado desarrollo del sector deportivo y de la práctica de actividad física de los ciudadanos de la región", lo que ha supuesto alcanzar "más de 550.000 licencias en deporte federado, 16.112 asociaciones deportivas inscritas en el registro de asociaciones deportivas de la Comunidad de Madrid y más de 2.000 deportistas reconocidos como deportistas de alto rendimiento".

A esto ha sumado nos resultados "excelentes" en campeonatos de España, de Europa o del mundo, así como que "más de 150.000 ciudadanos de entre 6 y 21 años hagan deporte o que más de 120 municipios solicitarán la participación en la convocatoria de competiciones del deporte infantil de la comunidad".

PARA EL PSOE LA ACTUAL LEY EMPIEZA A QUEDAR "OBSOLETA"

Sin embargo, Espinar ha defendido que tras 30 años de "una misma ley deportiva en la Comunidad", ésta empieza a "quedar obsoleta" y ha instado al director general a "trabajar" un plan estructural para saber "qué necesidades" presenta el deporte madrileño

"No me diga que como nadie le ha dicho nada, cosa que no es cierta, no va usted a ponerse a trabajar en una nueva Ley del Deporte en la Comunidad de Madrid, porque entre otras cosas tendrá que adaptarla a la estatal", le ha espetado la diputada socialista.

Para Mar Espinar, quien ha preguntado por plazos concretos de la Comunidad para elaborar una nueva norma, es preciso contar con ella y reforzar así "la defensa de la igualdad" y "la inclusión de todos en los niveles de la práctica deportiva".