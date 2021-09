DIRECTO | Sánchez, tras la reunión con Aragonès: "Trabajaremos sin prisa, sin pausa y sin plazos"

18:06 | Se espera que el president catalán, Pere Aragonès, comparezca en los próximos minutos.

17:58 | Pedro Sánchez concluye la comparecencia, lanzando un alegato en favor de las relaciones entre España y Cataluña: "Son más las similitudes que las diferencias"

17:56 | Pedro Sánchez: "Que se celebre un encuentro entre dos delegaciones de dos gobiernos para resolver esta crisis, me parece que tiene una enorme potencia de mensaje político. Que queremos superar esa situación y que miramos hacia adelante. Queremos resolver esta crisis".

17:55 | "Queremos que la ciudadanía catalana se encuentre a través del acuerdo. La responsabilidad de los políticos es resolver los problemas. Si hoy estoy aquí, es porque el Gobierno de España se toma en serio esta crisis y porque quiere resolverla, pero no me pongan plazos".

17:54 | Pedro Sánchez: "Hay 44 puntos en los que podemos avanzar. Avancemos".

17:51 | "Vamos a sentarnos. Esto parte de unas posiciones diametralmente distintas. No vamos a resolver mañana lo que se estropeó hace más de diez años. Recordemos cómo estábamos en 2017 o después de la sentencia del Supremo en 2019 a hoy. Hoy estamos mejor que hace un año. No voy a hablar por el president de la Generalitat. Le puedo garantizar que me parece de sentido común que trabajemos sin prisa, sin pausa y sin plazos. Si queremos que sea un diálogo verdadero, vamos a necesitar tiempo".

17:48 | Pedro Sánchez defiende su batería de medidas para reducir el gasto de la electricidad a costa de "detraer los beneficios extraordinarios" de las empresas eléctricas y derivarlos para "topar" el recibo del gas, para así reducir el precio de la luz.

17:46 | Sánchez, sobre los miembros de la mesa de diálogo: "Como Gobierno somos profundamente respetuosos con la decisión que tomó el Govern y que la delegación estuviera formada por las dos personas que propuso el president de la Generalitat".

17:43 | Sánchez, sobre la defensa de la autodeterminación que va a solicitar la Generalitat de Cataluña: "Tenemos la esperanza de poder llegar a un acuerdo pactado porque será positivo para el conjunto de Cataluña y de la sociedad española. [...] Estamos alcanzado acuerdos en múltiples ámbitos que están siendo muy positivos pero como ha indicado, tenemos posiciones muy distinta en el ámbito de cómo resolver esta crisis. Para el independentismo el referéndum y la amnistía es su propuesta pero para nosotros no es posible".

17:42 | Pedro Sánchez asegura que "respetan" la composición de la mesa de diálogo tras ser preguntado por la ausencia de parte del Govern catalán en la reunión, en referencia a los miembros de JxCat.

17:40 | Pedro Sánchez, sobre la ampliación del Prat: "A juicio del Gobierno de España, no existe una posición madura por parte del Govern para abordar una inversión estratégica, más allá de lo que pueda representar en términos económicos. No hay novedades y el Gobierno de España aparca la ampliación de El Prat porque no existe consenso".

17:39 | Pedro Sánchez: "La mesa refleja un compromiso inequívoco del Gobierno de España con la ciudadanía de Cataluña, independientemente de sus creencias. Se trata de tratar demandas y necesidades comunes dentro de una España consciente de su diversidad".

17:38 | Pedro Sánchez considera que la "agenda para el reencuentro" amplía el "horizonte" de las relaciones con Cataluña.

17:34 | Pedro Sánchez: "Quiero subrayar la apuesta del Gobierno de España con el Cataluña"

17:33 | El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios de comunicación tras la reunión con el presidente catalán, Pere Aragonès, antes de que dé comienzo la mesa de diálogo entre la Generalitat y Moncloa.