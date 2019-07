DIRECTO | Podemos se enroca: "Queremos competencias reales en ese gobierno"

10.48h. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que "debe ser optimista" de cara a un pacto de PSOE y Podemos y que las formaciones progresistas están "obligadas" a acordar una investidura porque si la situación llega a siempre "complicara la vida a todos". "El escenario alternativo es dramático", ha asegurado Rufián en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, quien ha expresado su optimismo para la segunda votación, recalcando que PSOE y Podemos deben entenderse. "La música suena bien", ha dicho.

Si bien, sobre su 'no' en la primera votación a la candidatura de Sánchez ha dicho que no podían votar a favor de un acuerdo que "no existe". "No nos podemos posicionar sobre algo que no existe, pero aseguramos que no bloquearemos, por nosotros no será", ha alegado. "Para tender la mano a alguien tiene que haber ese alguien", ha añadido Rufián, en un mensaje instando a que PSOE y Podemos se sienten y logren cerrar la investidura.

10.46h. La portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borrás, cree "muy difícil" que su grupo parlamentario pueda cambiar este jueves su voto contra la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno. Además, ha apuntado que el hecho de que Podemos pueda entrar en el Gobierno, puede suponer "una oportunidad" porque hay una corriente a favor de la autodeterminación, que defiende el propio Pablo Iglesias, que también habla de "presos políticos".

10.45h. La vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados, la diputada 'morada' Gloria Elizo, ha insistido este miércoles en que su formación mantiene "la mano tendida" al PSOE para alcanzar un pacto, pero reclama que Podemos debe tener "competencias reales". "Para formar un gobierno de coalición se deben tener competencias reales. Para mejorar de verdad la vida de la gente se necesitan herramientas y atribuciones", ha asegurado Elizo, en una publicación en su red social.

A su juicio, el futuro de este país "está en juego", por lo que Podemos sigue con "la mano tendida, invitando a la reflexión y al diálogo". Este mensaje llega antes de que PSOE y Podemos se reúnan para proseguir las negociaciones de cara a la votación del jueves para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

10.42h. La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, se ha mostrado optimista este miércoles con que Pedro Sánchez puede ser elegido presidente en la nueva votación de investidura que se producirá mañana en el Congreso de los Diputados y ha considerado que si finalmente hay un Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, tiene que ser un "único gobierno" y todos los ministros tienen que estar en la defensa de los intereses de España por encima de todo. En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, Susana Díaz ha insistido en que los españoles necesitan ya un Gobierno que eche a andar y que solucione sus problemas. "El día de ayer abrió ese espacio de esperanza de que España pueda tener un Gobierno", ha apuntado Díaz.

10.34h. El partido de Pablo Iglesias reclama puestos con competencias desde los que pueda desarrollar las políticas que considera prioritarias como ecologismo, política fiscal, ciencia, igualdad y política de empleo. Podemos pone el acento en poder llevar a cabo medidas como la subida del SMI a 1.200 euros, los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, escuelas públicas y gratuitas de 0 a 3 años, políticas de igualdad, reducción de tasas universitarias, bajada de la factura de la luz y medidas contra la emergencia climática o el impuesto a la banca para recuperar el rescate bancario.

10.32h. En este contexto se sitúa la reunión formal que hoy mantendrá la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con el secretario de Acción de Gobierno e Institucional de Podemos, Pablo Echenique, donde el equipo negociador del PSOE llevará una nueva oferta de gobierno de coalición que permita salvar la investidura. La idea de esta cita surgió ayer, en el Congreso, a iniciativa del PSOE y tras la investidura fallida.

Al término de la segunda sesión del debate, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunió durante tres horas y media con Carmen Calvo; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Se trataba de ofrecer una nueva propuesta a Podemos para "seguir negociando", como dijo Calvo a los medios, tras la abstención de la formación morada en la primera votación. Desde Podemos, y después de que Calvo confirmará que aceptaban dar una vicepresidencia a la número dos de la formación morada, Irene Montero, se insiste en que no aceptarán la oferta socialista de ostentar "una vicepresidencia vacía de contenido".

10.30h. El PSOE ha aplazado a mañana jueves la reunión de su Ejecutiva Federal, convocada en principio para este miércoles, a la espera de que las negociaciones con Unidas Podemos concluyan con un acuerdo que permita la investidura de Pedro Sánchez. La Ejecutiva, que fue convocada ayer de manera imprevista, ha quedado aplazada a este jueves 25, por lo que tendrá lugar a sólo unas horas de la segunda y decisiva votación para la investidura de Sánchez.