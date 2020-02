DIRECTO | Felipe VI preside la sesión solemne de apertura de la XIV legislatura

9.00 | Carlos Herrera en el monólogo de las 8: "El Rey va a tener delante un gobierno por primera vez de coalición en nuestra historia reciente. Hay que remontarse a Largo Caballero para un gobierno de coalición entre socialistas y comunistas. Y luego, además, un grupo de diputados, no estarán algunos, pues ponga usted cien o más que están locos por la música, que son partidarios y están peleando para la fractura de España, para deshacer y desmontar España tal y como la conocemos. Pero, sobre todo, a un presidente de gobierno que está dispuesto a conceder lisonjas a esos para permanecer en el poder; a un presidente del Gobierno que no tiene reparo alguno en usar la mentira como el arma estratégica de gobierno más efectiva para él; a un presidente del gobierno que tiene que tragar con el hecho explícito de que quién le marca el paso es un convicto condenado en una cárcel. Ya veremos cuál es la altitud de alguno de los grupos cómo Podemos, por ejemplo, ahora en el gobierno que en su día le hacían, bueno, pues no le aplaudían, iban allí con insignias republicanas y estas cosas.

Y va a tener por delante un parlamento en donde los grupos de oposición ya tienen una empresa a la que han caído el diente por sus torpezas, que es el señor Ábalos, ministro de Fomento, que va a tener que dar explicaciones sobre la aventura nocturna en Barajas con la vicepresidenta venezolana". Escucha aquí el monólogo completo

8.50 | En esta ocasión será la primera vez que Felipe VI preside una ceremonia de este tipo con un Gobierno de coalición en el banco azul, con ministros del PSOE y de Unidas Podemos, y ante un Parlamento con más grupos de corte secesionista que en legislaturas precedentes. Eso sí, no habrá apenas representación independentista ya que ERC, Junts, Bildu, el BNG y la CUP ya han confirmado que no piensan participar en esta Apertura Solemne.

No es la primera vez que estos partidos 'plantan' al Monarca. ERC, Bildu y la CUP ya declinaron reunirse en todas las rondas de consultas que Felipe VI que ha venido realizando en los últimos años para la designación de un candidato a la Presidencia del Gobierno. Por su parte, Junts, que sí ha venido acudiendo a las diferentes audiencias en Zarzuela, ha decidido esta vez no asistir a esta sesión, aunque en la de 2016 sí estuvo presente el entonces PDeCAT.

8.40 | El acto de apertura solemne de la legislatura tendrá uno de los focos en los escaños azules del Congreso, pues será la primera vez que se sienten en ellos integrantes de un Gobierno de coalición.

8.31 | Felipe VI preside hoy en el Congreso la sesión solemne de apertura de la XIV legislatura, la segunda ocasión en la que encabezará un acto de este tipo en sus cinco años y medio de reinado, en los cuales se han ido sucediendo cinco legislaturas, dos de ellas fallidas.

El monarca acudirá junto a doña Letizia y sus hijas en su quinta visita al Congreso desde 2014: entre ellas están las de su proclamación como rey ese mismo año y la apertura solemne de la XII legislatura en 2016.

Los reyes accederán a la cámara baja por la Puerta de los Leones, que sólo se abre en ocasiones de esta índole, por lo que el Rey cruzará el Salón de Pasos Perdidos antes de llegar al hemiciclo, en donde esperarán diputados y senadores de todos los partidos con presencia parlamentaria menos ERC, JxCat, EH Bildu, la CUP y BNG.