14:15 Concluye el coloquio entre Felipe González y Mariano Rajoy.

14:12 González: "En febrero y agosto de 2016 pedí que se facilitara la investidura de Rajoy porque era la fuerza más votada y no había alternativa".

14:12 González: "Por si alguien no se había dado cuenta, esos segundos presupuestos son los que siguen en vigor. ¡Seguimos con los presupuestos de Montoro!".

14:10 Rajoy: "Al día siguiente de las elecciones de 2015 propuse una gran coalición al PSOE y Ciudadanos. Luego se repitieron las elecciones y volví a plantear lo mismo. No tuve mucho éxito, pero logramos la investidura y saqué los presupuestos dos veces. Tuve que ir a Tenerife a pactarlos con Coalición Canaria y a Las Palmas para pactarlo con Nueva Canarias porque no se hablaban".

14:07 González: "Vemos a un republicano pedir al Rey que medie entre políticos cuando no está entre sus atribuciones. Que se lean la Constitución. Que se la lean. Y si pueden, como diría José Mota, que la mejoren".

14:04 González: "El 155 nunca se habría aplicado si los responsables de las Comunidades Autónomas cumplieran con su deber".

14:00 Rajoy: "Yo he votado dos reformas de la Constitución porque estaban muy claras, la de Maastrich y la del límite de déficit. Pero una reforma constitucional no iba a solucionar el tema catalán. Y podría abrir otros melones también".

13:57 Rajoy: "El artículo 155 estaba ahí en principio para no usarse. Pero ahí se tomaron decisiones políticas".

13:55 González: "Votó más gente a favor de la Constitución en Girona que en Cádiz. Bueno, en Cádiz...Por eso está el Kichi ahora (risas). Pero el problema nunca ha sido la Constitución".

13:52 González: "Hay un cierto fracaso de la política cuando todos estamos pendientes de lo que decida el juez Marchena y el Tribunal Supremo. Y eso pone de manifiesto una carencia".

13:52 González: "España es una nación que nos incluye a todos. Y por tanto el derecho a decidir sobre España es de todos los españoles".

13:50 González: "Salvini ha pasado de ser separatista a ser nacionalista italiano".

13:48 Rajoy: "Tengas los sentimientos que tengas hay que cumplir la ley y la Constitución. Y en Cataluña, a pesar de todo, la cosa está yendo a mejor".

13:48 Rajoy: "Me fui a Aragón a explicar el trasvase del Ebro y uno se levantó y me dijo: 'No se moleste que esto es un tema de sentimientos'".

13:47 Rajoy: "Aquí el enemigo de algunos es España y la Constitución".

13:45 Rajoy: "El nacionalista es un señor que cree que el país donde ha nacido es el mejor del mundo. La inmigración le molesta, el libre comercio le molesta, como estamos viendo en uno de los grandes países del mundo. El caso más paradigmático es el Brexit, que considera que Europa es su enemigo. También Salvini".

13:40 González: "En España hay elementos muy sólidos para luchar contra la corrupción".

13:38 González: "La corrupción hay que combatirla. Pero este rollo de que todos somos corruptos es enormemente perjudicial".

13:35 González: "En España tenemos desde los tiempos de Franco la asunción de que todo el que se mete en política es presuntamente culpable".

13:32 Rajoy: "No es bueno que en España nos castiguemos inmisericordemente diciendo que somos un país corrupto. A mí me pusieron una moción de censura sobre la corrupción cuando no había nadie juzgado por corrupción".

13:30 Rajoy: "Ayer leí un periódico. 'El expresidente y el exprimer ministro de un país vecino van a ser juzgados por el Tribunal Supremo. Y hace poco murió también el expresidente de otro país vecino que también tuvo lo suyo. España no es un paladín de la corrupción".

13:24 González, sobre lo que le dijo a Tsipras: "La diferencia entre tú y yo es que tú eras un revolucionario y yo un reformista de mierda que quería reformar".

13:19 Rajoy, sobre los salarios bajos: "No es lo mismo vivir en Londres que vivir en Almendralejo. En España se puede estudiar sin pagar hasta que acabe la universidad prácticamente. Solo en pensiones nos gastamos el 30% del presupuesto. Y el segundo gasto es la Sanidad".

13:16 González: "La crisis ha hecho que más gente se quede fuera de los elementos redistributivos. Europa llegó a la conclusión de que la economía social de mercado era el handicap para competir en la economía de la globalización".

13:14 González: "Luchar contra la pobreza no es ni de izquierdas ni de derechas. Pero hay que encontrar el equilibrio presupuestario entre los gastos y los ingresos".

13:12 Rajoy: "Ahora está de moda decir que le vas a subir los impuestos a los ricos. Eso no sirve para nada, no se recauda más. Porque no hay tantos ricos".

13:11 Rajoy: "Todas las decisiones importantes en España se han tomado con un acuerdo entre el PSOE y el PP. En 2011, Zapatero y yo nos pusimos de acuerdo para cambiar la Constitución".

13:08 Rajoy: "Yo fui un presidente de derechas que la primera decisión que tomé en el Gobierno fue subir el impuesto sobre la renta siete puntos". González bromea y le recuerda que "habías prometido bajarlos". Rajoy continúa: "La segunda fue nacionalizar los bancos."

13:04 González: "La crisis de 2007 nació en Estados Unidos y España tardó en reaccionar. Estados Unidos avanzó mucho más rápidamente en la solución de la crisis que Europa".

12:59 Rajoy: "¿Cuál es el motivo por el que no lideramos más si somos tan buenos? Sufrimos una gran crisis y no se nos intervino de milagro. Y hemos sido capaces de superarla en relativamente poco tiempo. Y desempeñamos también un papel importante en América Latina.

12:52 Rajoy: "España es un gran país. Tenemos una gran Sanidad; somos estupendos en la industria farmacéutica, en infraestructuras".