DIRECTO | El PSOE desdeña la última oferta de Podemos: "Es más de lo mismo"

11.46h. La ANC ha exigido este jueves a los grupos de JxCat y de ERC en el Congreso no emitir un voto favorable ni una abstención que permita la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez. ERC sí se va a abstener.

11.45h. El PSOE desdeña la última oferta de Podemos: "Es más de lo mismo"

La dirección del PSOE ha acogido con indiferencia la última contraoferta de Unidas Podemos para llegar a un acuerdo de Gobierno de coalición, asegurando que "es más de lo mismo", subrayando que los socialistas se mantienen en la última propuesta que le hicieron ayer. Esa oferta implicaba para Podemos una vicepresidencia de Asuntos Sociales, además de los ministerios de Vivienda y Economía Social, Igualad y Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo.

Por su parte, en la contraoferta de hoy, Unidas Podemos, además de una vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad, vuelve a demandar los ministerios de Sanidad, Trabajo y Ciencia y Universidades.

Los socialistas argumentan que no hay carteras de primera y de segunda, ya que todas contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos y forman parte del Consejo de Ministros de España.

11.38h. El lehendakari, Iñigo Urkullu, espera que la "generosidad" y la "altura de miras" se imponga para poder conformar un Gobierno en España y, por ello, llama a "ceder en favor del acuerdo" y reclama "reflexión" y un "ejercicio de responsabilidad".

En la redes sociales, el lehendakari ha hecho alusión a que se está "a unas horas de la votación decisiva" para la investidura del presidente del Gobierno central, sin que haya todavía un acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos.

11.20h. La Ejecutiva Federal del PSOE recibe entre aplausos a Pedro Sánchez. Cierre de filas con el líder y mezcla de indignación, desconcierto y decepción en el ambiente.

11.14h. La última petición de Podemos: una vicepresidencia social y los ministerios de Sanidad, Trabajo y Ciencia

El partido de Pablo Iglesias sitúa esta contraoferta en la necesidad de poder participar del nuevo Ejecutivo en una proporción que, "aunque menor" a la que les dieron los votos, contribuya a llevar a cabo "políticas que mejoren la vida de la gente".

"Nuestra voluntad es contribuir desde el Gobierno a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), asegurar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y seguir recuperando la memoria democrática de nuestro país", resume la formación morada. Para ello, Unidas Podemos propone asumir la Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad, con competencias para reformar el sistema de cuidados (educación de 0 a 3 años) y dependencia, asegurar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Además, esta Vicepresidencia se ocuparía de los asuntos de "memoria democrática".

Los de Pablo Iglesias también reclaman para sí el Ministerio de Trabajo con competencias para subir el SMI y derogar la reforma laboral del PP, aunque renuncian a la parte relativa a las pensiones que sí han reclamado en propuestas anteriores. Otros de los ministerios de los que aceptan prescindir son los de Transición Ecológica y Vivienda. Sin embargo, mantienen su petición de hacerse cargo del Ministerio de Sanidad y Consumo con competencias para "asegurar una sanidad universal real y frenar las privatizaciones del sistema sanitario", así como garantizar el derecho a la eutanasia.

Por úr último, también exigen el Ministerio de Ciencia y Universidades para aumentar la financiación en ciencia e innovación al 2 por ciento del PIB a lo largo de la legislatura, articular una carrera investigadora "digna" y converger en la ratio de investigadores por habitante con la media europea. Además, abogan por bajar las tasas universitarias y aumentar las becas.

El presidente del Círculo de Empresarios ha estado esta mañana en 'Herrera en COPE'. "Un gobierno de PSOE y ultraizquierda sería nefasto para nosotros", ha dicho John de Zulueta.

Luis del Val: "No descarguemos la culpa sólo en los políticos, porque los hemos elegido nosotros". El periodista recalca que, a pesar de lo que suceda hoy y el descontento de los españoles con los políticos, una parte de culpa es de quienes les votaron.

10:44h. ERC y Bildu se abstendrán en la segunda votación

Los diputados de ERC y los de EH Bildu se abstendrán en la segunda votación sobre la investidura de Pedro Sánchez que tendrá lugar este jueves en el Pleno del Congreso a las 14:25 horas, según han anunciado en rueda de prensa en la Cámara Baja los portavoces de ambas formaciones, Gabriel Rufián, y Mertxe Aizpurua, respectivamente.

10:30h. Feijóo dice que a España "no le beneficia" repetir elecciones y lamenta los vetos

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este jueves que a España "no le beneficia" una repetición electoral y ha lamentado el "cordón sanitario" de los socialistas que ha traducido en un veto al PP.

"El PSOE, su máximo objetivo, es no gobernar con el PP, no pactar con el PP", ha subrayado en una entrevista en la Ser, y ha indicado que "nos están pidiendo la abstención a cambio de nada".

Sin siquiera, ha añadido, concretar algunas propuestas en las que se podría llegar a un acuerdo, una reflexión tras la cual ha pasado a enumerar la unidad del país, no gobernar con independentistas y el diseño constitucional.

10:20h. JxCat confirma su voto negativo a la investidura

La portavoz de Junts Per Catalunya (JxCat) en el Congreso, Laura Borràs, ha adelantado este jueves que su formación votará no a la investidura de Pedro Sánchez como presidente porque no ha dado el "sí a la política" que daría "respuesta a las aspiraciones de la mayoría de los catalanes".

En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Borràs ha acusado al candidato a la Presidencia y a su partido de no tener "ni sentido de Estado, ni sentido común", ya que parece estar diciendo "no a la investidura" a horas de que se produzca la votación.

"Hoy JxCat votará NO porque Cataluña espera un SÍ. Hay un sí a la política para dar respuesta a las aspiraciones de la mayoría de los catalanes", ha afirmado Borrás.

10.06h. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que el Gobierno "no va a ceder competencias tan importantes" como "justicia social y todo lo relacionado con impuestos y tributos" y ha animado a Unidas Podemos a recapacitar hasta el momento de la votación. "Estaba fuera de la capacidad del POSE poder concederlo", ha señalado Montero, que forma parte del equipo negociador del grupo socialista, en declaraciones a Telecinco, en las que ha insistido en que la oferta de su formación era "más que equilibrada" y "razonable" para poder llegar a un acuerdo.

¿Qué pasa si Sánchez no es investido presidente del Gobierno? Tanto el líder socialista como cualquier otro candidato podrá presentarse a otra investidura hasta el 23 de septiembre. Si decaen, habrá elecciones.

09.45h. Echenique ha remarcado en la SER que Podemos aún no ha decidido su posición de voto en el debate de investidura de este jueves y, aunque no tiene confianza en que el PSOE quiera volver a sentarse, la formación de Pablo Iglesias está dispuesta a retomar las negociaciones in extremis si el candidato Pedro Sánchez les ofrece más competencias.

09:20h. Carmen Calvo acusa a Podemos de haber exigido "literalmente el Gobierno"

La vicepresidenta del Gobierno en funciones ha acusado a Unidas Podemos de haber exigido "literalmente el Gobierno" y pretender que al PSOE no le quedara "apenas nada" y ha asegurado que el partido morado no ha querido negociar porque no se ha movido de su petición inicial. En una entrevista en la cadena Ser, Calvo ha recalcado que las competencias que pretendía Podemos suponían "todos los ingresos, más de la mitad del gasto" y las políticas clave de cualquier proyecto de la izquierda y ha insistido en que eso demuestra que han pretendido negociar una posición que no se corresponde a los resultados electorales del partido de Iglesias.

Ha recalcado que mientras los socialistas se han movido en varias ocasiones a lo largo de la negociación, el secretario de Acción política de Unidas Podemos, Pablo Echenique seguía ayer a las siete de la tarde defendiendo el mismo documento que pusieron sobre la mesa el sábado.

Un texto en el que, ha lamentado, exigían competencias para poder "trufar todo el Consejo de Ministros" y tener "un Gobierno en paralelo". Aquella situación, ha continuado, desembocó en una conversación entre el candidato a la investidura, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien volvió a reclamar al presidente en funciones "ministerios nucleares", y eso es algo que el PSOE no podía aceptar.

Calvo ha negado por otro lado que en la negociación, el Gobierno negara el Ministerio de Trabajo a Unidas Podemos poniendo como excusa que la CEOE no quiere al partido de Iglesias en esa cartera.

09:15h. Belarra (Podemos) no da por muerta la negociación y buscarán un acuerdo de última hora

La portavoz adjunta de Unidas Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha avanzado este jueves que su partido intentará llegar a un acuerdo con el PSOE hasta el "último minuto" a pesar de que, ha lamentado, los socialistas dieron ayer por "rotas" las negociaciones y "en ese momento están".

En una entrevista en RNE, Belarra ha criticado la negociación "caótica" y la falta de "lealtad" a la que se han enfrentado con los socialistas que les han dicho "no a todo" y ha confirmado que unos de los argumentos del PSOE para no cederles competencias relevantes eran las reticencias manifestadas al Gobierno por la patronal CEOE.

"Nos quieren de decorado y nosotros no construimos una fuerza política para ser los coros de un Gobierno del PSOE", ha criticado.

09:10h. El PSOE reúne a su Ejecutiva antes de la votación decisiva

El PSOE reúne este jueves a su Ejecutiva, antes de la segunda votación, y decisiva, para la investidura de la candidatura de Pedro Sánchez, que necesitaría obtener la mayoría simple de la Cámara para ser elegido jefe del Ejecutivo.

La cita tendrá lugar tras las negociaciones infructuosas con Unidas Podemos y poco antes de la votación decisiva del jueves en el Congreso.

A última hora de ayer, PSOE y Podemos seguían sin alcanzar un pacto para formar un gobierno de coalición. Es más, las posiciones parecían alejadas, a tenor del cruce de acusaciones sobre las exigencias de los 'morados' para entrar en el Ejecutivo y las ofertas de los socialistas al partido de Pablo Iglesias.

09:00h. Echenique asegura que la oferta del PSOE “suena bien” pero está “vacía de competencias”

Podemos ha puesto en duda la voluntad de pacto del PSOE, después de que ayer diera por rotas las negociaciones para un gobierno de coalición y entiende que aunque su oferta de dar ministerios a Podemos "suena bien", en realidad las carteras que ha propuesto están "vacías en competencias".

Así lo ha expresado el jefe negociador de Podemos, Pablo Echenique, que critica que el PSOE "nunca" ha aceptado que Podemos pueda tener competencias "reales" para poder "cambiar la vida de la gente", y puso como ejemplo poder subir el salario mínimo interprofesional, bajar la factura de la luz o igualar los permisos de paternidad y maternidad.

“El PSOE nos hizo como tres o cuatro ofertas, y siempre decían que era la última, pero nunca lo fue. No queremos entrar en un gobierno a toda costa. No queremos visibilidad. Hacen falta políticas reales. No ministerios con nombre. Queremos competencias”, ha sentenciado Echenique.

08:55h. Rufián medió con Iglesias y Ábalos para que intenten un pacto en recta final

El portavoz de ERC en el Congreso habló anoche con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y con el responsable de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, para mediar e intentar que haya un pacto de Gobierno de coalición a pocas horas de la votación definitiva de la investidura.

Fuentes de ERC conocedoras de los contactos han informado que las llamadas de Rufián se han producido tras saber que las negociaciones entre el partido de Pedro Sánchez y el de Iglesias han encallado y dan muestras de ruptura.

El contenido de las conversaciones no lo han facilitado las fuentes consultadas.

08:45h. A pocas horas para la decisiva votación de la investidura de Pedro Sánchez, las negociaciones entre PSOE y Podemos siguen encalladas ante la falta de acuerdo entre ambos partidos por el reparto de las carteras ministeriales y el "no" de la formación de Pablo Iglesias a la última oferta de los socialistas.

Unidas Podemos ha acusado al PSOE de romper todos los puentes y ha dicho que, aunque apuesta por un gobierno de coalición, no estará en él "a cualquier precio" y que no aceptará estar sin más competencias sociales de las que los socialistas les han ofrecido.

Después de una jornada frenética, a última hora de la tarde el PSOE difundía su última oferta a Podemos, una vicepresidencia social de la que se encargaría la portavoz, Irene Montero, y tres ministerios: Vivienda y Economía Social; Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo; e Igualdad.

Tras esta oferta, fuentes de la coalición de Pablo Iglesias han asegurado que "el PSOE ofrece la caja de herramientas pero vacía" y que la propuesta filtrada "ahora" no es "ni por asomo" la que los socialistas han hecho en la mesa de negociación.

No obstante, Podemos insiste en pedir competencias para desarrollar políticas sociales en Igualdad, Trabajo, Hacienda y Transición Ecológica.

Del otro lado, el Gobierno considera "inexplicable" el rechazo de Unidas Podemos a las ofertas que le ha ido haciendo el equipo negociador del PSOE y espera que el partido de Pablo Iglesias "rectifique y entre en razón".

A lo largo de la jornada, los socialistas también han difundido un documento de trabajo de Podemos con sus demandas ministeriales en las que reclamaba una vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales y áreas vinculadas a cinco ministerios para apoyar la investidura de Sánchez.