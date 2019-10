Así te ha contado COPE.es la jornada del 1-O en Cataluña

22.30 | Así te ha contado COPE.es este 1 de octubre en Cataluña.

22.12 | El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, denuncia en su perfil de Twitter lo que ha tenido que vivir la periodista de Telecinco, Laila Jiménez Moreno, durante las manifestaciones del 1-O en Barcelona.

Es indignante. Miren lo que ha tenido que pasar la periodista @LailaJimenez por hacer su trabajo hoy en Barcelona. Los radicales separatistas le han agredido, acosado e increpado porque no toleran la libertad. Tienes todo mi apoyo, Laila. #NoNosCallarán pic.twitter.com/aGqdtQ4V6b — Albert Rivera (@Albert_Rivera) October 1, 2019

22.05 | El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, ha informado de que no se ha producido "ninguna incidencia" destacable en Cataluña en la jornada en que se cumplen dos años de la celebración del referéndum ilegal del 1-O y ha hecho un llamamiento a que se acate la legalidad.

21.34 | El líder de Vox, Santiago Abascal, ha visitado este martes varios cuarteles de la Guardia Civil en Cataluña, coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum unilateral del 1-O, para agradecer al instituto armado "su sacrificio en la defensa de España".

@Santi_ABASCAL visita varios cuarteles en Cataluña para demostrar su apoyo a los guardias civiles y exige la detención preventiva de Joaquim Torra



"Es el momento de intervenir la Generalidad y de detener de manera preventiva a su presidente".



pic.twitter.com/6E5qzQkjFV — VOX (@vox_es) October 1, 2019

21.20 | El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, advierte al PSOE de que utilizar el artículo 155 como "una subasta electoral" para competir con PP y Ciudadanos "le hará fracasar" y provocará que Esquerra Republicana "vuelva a ganar las elecciones en Cataluña".

21.02 | La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, aboga por respetar la ley frente a los que entran en "fase demencial". Así se ha expresado Valerio al término de un acto de la Fundación Carme Chacón en el Congreso, al que ha acudido junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en representación del Gobierno.

20.49 | La Guardia Urbana cifra en 18.000 las personas que han participado en la movilización independentista de este 1-O

20.36 | El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes que mantiene la mano tendida del diálogo al Estado aunque ha lamentado que éste "prefiere la amenaza", en una carta que ha leído su padre Artur Junqueras en el acto de ERC de conmemoración del segundo aniversario del 1-O.

20.27 | Imágenes de la manifestación del 1-O en frente de la oficina de la Unión Europea. Vídeo de COPE Barcelona.

20.23 | Urkullu, sobre Cataluña: "Los problemas políticos solo tienen solución desde la política". El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este martes, cuando se cumple el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1 de Octubre sobre la independencia de Cataluña, que "lo que puedan ser problemas políticos, solo tienen solución desde la política".

20.12 | Sigue la manifestación independentista del 1-0 en Barcelona con las imágenes de COPE Barcelona.

20.00 | Imágenes de la cabeza de la manifestación independentista en las calles de Barcelona. En ellas se puede apreciar a numerosas personas sosteniendo una pancarta con las palabras "Ho vam fer i vam guanyar" (Lo hicimos y ganamos). Vídeo de COPE Barcelona.

19.53 | El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, declara que "PP y PSOE ponen el 155 a subasta electoral y dicen que el independentismo ha fracasado, los decimos que cuando ponemos urnas quienes fracasan son ellos. Ganamos y lo volveremos a hacer. Nos tendrán delante, y no sólo a los independentistas , sino los demócratas"

.@perearagones: "PP i PSOE posen el 155 a subhasta electoral i diuen q l'independentisme ha fracassat, els diem q quan posem urnes els qui fracassen són ells. Vam guanyar i ho tornarem a fer. Ens tindran a davant, i no només als independentistes, sinó als demòcrates" #Tornemhi pic.twitter.com/vXIe10eptg — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) October 1, 2019

19.45 | Cientos de personas recorren las calles de Barcelona exigiendo la independencia de Cataluña.

19.34 | Siguen llegando vídeos de la manifestación independentista del 1-O en la ciudad condal. Imágenes de COPE Barcelona.

19.18 | Imágenes de la manifestación independentista en Barcelona.

19.15 | El Ayuntamiento de Tarragona ha decidido mantener la pancarta con el lema “Libertad presos políticos” en la fachada consistorial y presentar un recurso contra la resolución de la Junta Electoral de Zona, que ayer dio un plazo de doce horas para retirarla. Según informa el consistorio, la decisión de la Junta les fue notificada a las cinco de la tarde de ayer lunes y ya está recurrida.

18.20 | Torra visita a los presos de Lledoners "que sacaron adelante el mandato popular" por el 1-O. "En un día tan especial, más que nunca al lado de los presos políticos", ha dicho en un apunte en Twitter.

17.30 | El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado un nuevo escrito al Juzgado de Instrucción número 7 en el que pide que cite como investigados a un total de 28 mandos intermedios de la Policía Nacional por las cargas durante la jornada del 1-O en 27 centros escolares de la ciudad.

16.50 | El Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis (Girona) ha organizado este martes, coincidiendo con el segundo aniversario del 1-O, una votación en el municipio para decidir si cambia su fiesta local del 25 de julio al 1 de octubre.

13.47 | El líder del PP, Pablo Casado consdiera que Sánchez, no tiene "credibilidad" para aplicar el artículo 155 en Cataluña si antes no adopta otras medidas, como recurrir las resoluciones del Parlament o romper sus pactos municipales con ERC y JxCat.

"No es muy creíble que alguien que es investido por Torra y Junqueras, a los que debe el cargo, no parece muy lógico que alguien que debe el cargo a los independentistas, vaya a poner orden contra los independentistas", ha afirmado.

En opinión de Casado, este es el primer paso para que Sánchez "pase del mitin a la acción" para lo que le ha pedido que adopte medidas en el Consejo de Ministros de este viernes, tras reclamarle ayer que aplique desde ya la ley de seguridad nacional para tomar el control de los Mossos D'Esquadra y desmantelar el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT).

13.30 | El presidente del Parlament, Roger Torrent ha encabezado una concentración de diputados y trabajadores de la cámara catalana para conmemorar el segundo aniversario del 1-O.

La concentración silenciosa, convocada por la asociación ADIC (Assemblea en Defensa de les Institucions Catalanes), se ha desarrollado frente a la fachada del Parlament, donde se han congregado decenas de diputados independentistas y trabajadores de la cámara, algunos de ellos sosteniendo lazos amarillos y papeletas como las del referéndum unilateral del 1-O.

Torrent, junto al vicepresidente del Parlament, Josep Costa, además de Laura Borràs (JxCat), Sergi Sabrià (ERC) y Maria Sirvent (CUP), entre otros, ha presidido la concentración, delante de una urna utilizada el 1-O.

L’1 d’octubre concentra els nostres ideals republicans. Fa 2 anys vam viure la màxima expressió de la llibertat, la igualtat i, sobretot, la fraternitat. Aquell dia la democràcia va ser més forta que la repressió i la brutalitat de l’Estat. L’#1oct és la llavor de la victòria. — Roger Torrent �� (@rogertorrent) 1 de octubre de 2019

13.29 | El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique carga contra Sánchez: "hará lo mismo en Cataluña que haría el PP", en clara referencia a que el líder socialista aplicaría el artículo 155 de la Constitución.

Además, el secretario de Acción de Gobierno afea al presidente del Gobierno que ponga el foco sobre el conflicto en Cataluña, hoy se cumple el segundo aniversario de la celebración del referéndum ilegal, y no lo haga sobre cuestiones como la despoblación del medio rural, la falta de conexiones de calidad en Extremadura, el precio de los alquileres o la precariedad laboral.

13.28 | El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que aplique la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña, tomando así el control de los Mossos d'Esquadra; y que recurra ya ante el Tribunal Constitucional las decisiones adoptadas la semana pasada por el Parlament.

En Antequera (Málaga), cuestionado por el artículo 155 de la Constitución Española, Montesinos ha asegurado que si Sánchez lo aplica en Cataluña "el PP y Pablo Casado estarán a su lado; sabe que estaremos con él", pero ha advertido "con toda claridad y contundencia" de que Sánchez, antes, "tiene que tomar decisiones".

13.27 | La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha anunciado que los socialistas se abstendrán en la moción de censura que Cs ha presentado contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque "Torra es el problema, pero Cs no es la solución".

En una rueda de prensa, ha recordado que el PP planteó no hace mucho la presentación de esta moción de censura contra el presidente y que la entonces líder de Cs en Cataluña, que ganó las elecciones, rehusó esta posibilidad porque "no daban los números".

"¿Qué ha cambiado? Lo único que ha cambiado es que hay una convocatoria electoral y que les van mal las encuestas", ha sostenido Granados, que ha asegurado que Cs no se ha puesto en contacto de momento con ellos.

12.59 | Partidos y entidades independentistas han llamado a responder a una eventual respuesta condenatoria del Tribunal Supremo en el caso del procés "de manera masiva desde la lucha no violenta y la desobediencia civil", si bien no han concretado ninguna de las acciones que preparan.

12.58 | El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que su partido apoyará "sin complejos" al Gobierno si decide aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero ha advertido que deberá ser "con rigor y prolongado" porque cree que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "justifica, ampara e incluso lidera la violencia" en esa comunidad.

Unos 50 manifestantes cortan el tráfico ante la Subdelegación de Girona. "Estamos en la subdelegación de Girona y nos quedamos! Ven y únete la lucha! 14h | comida popular Seguidamente | Asamblea abierta", señalan a través de Twitter

Som a la subdelegació de Girona i ens hi quedem! Vine i uneix-te la lluita!



14h | Dinar popular

Tot seguit | Assemblea oberta pic.twitter.com/vicN1yZLqu — SEPC UdG (@sepc_udg) 1 de octubre de 2019

12.00 | Este mediodía Torra visita en la cárcel de Lledoners (Barcelona) a los políticos presos que se encuentran en este centro penitenciario, a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.

11.50 | El el mismo acto que Torra, el vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha pedido encarar "los desafíos del futuro" con "el mismo espíritu que hubo el 1 de octubre (de 2017) y los días siguientes" a fin de hacer realidad la república catalana, que "será inevitable", ha dicho. "Las sociedades maduras y democráticas expresan sus compromisos mediante el voto".

Frente "a un Estado que utiliza la amenaza, el miedo y la imposición" para tratar de impedir un referéndum, Aragonès ha indicado que la fecha del 1 de octubre evoca "compromiso, afirmación, solidaridad, dignidad y estallido democrático".

11.45 | Una cincuentena de manifestantes independentistas mantienen cortado el tráfico en la Gran Via Jaume I de Gerona, ante la Subdelegación del Gobierno, después de haberlo aprobado en una asamblea improvisada en plena calle.

La Gran Via Jaume I, una de las principales arterias de la ciudad y donde se encuentra el edificio gubernamental, permanece cortada por la presencia de estos manifestantes.

ATENCIÓ!



Estem bloquejant la Subdelegació de Girona.



Ara arribarà l'esmorzar!



1 d'octubre no et quedis a casa, surt al carrer.



Com fa 2 anys als col•legis, juntes i organitzades aconseguirem la llibertat de les preses polítiques, exiliades i de la terra! pic.twitter.com/nSWahM6bNC — CDR Girona #21raons (@CDRGironaSalt) 1 de octubre de 2019

11.40 | La portavoz del Ejecutivo en funciones, Isabel Celaá, dice que "en este momento" no hay motivos para aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ha recalcado que "si fuera necesario, un gobierno en funciones puede hacerlo". "Pero no estamos en ese caso, de momento", ha precisado.

11.35 | Torra y el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, leen el manifiesto "Compromiso del primero de octubre" en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, acompañados del resto de consellers y altos cargos del ejecutivo, en un acto corto y sobrio con motivo del 1-O. Torra, y su Govern se han comprometido a avanzar "sin excusas" hacia la consecución del objetivo de la "república catalana" y han enfatizado que van a hacerlo por la vía democrática y pacífica.

11.30 | El grupo de Ciudadanos ha pedido la comparecencia en el Parlament del conseller de Política Digital y Administración Pública, Jordi Puigneró, por el presunto vínculo entre el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) y los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR).

"Teniendo en cuenta que diferentes informaciones periodísticas vinculan al Cesicat con los autodenominados CDR y con el presunto plan de asalto y posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña, se solicita la comparecencia del conseller para someterse al debido control parlamentario para informar" sobre estas presuntas vinculaciones, dice la solicitud dirigida a la mesa de la comisión parlamentaria de políticas digitales y administración pública.

11.15 | El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha propuesto a las fuerzas catalanes "soberanistas, autodeterministas o mediopensionistas" y también al PSC, un consenso programático de cara al 10N que incluya una ley de amnistía para los condenados del "procés".

Ante la certeza de que la sentencia que se conocerá estos días "será dura", Rufián ha subrayado en TVE la necesidad de llevar al Congreso "con la mayor fuerza posible" una ley de amnistía "para intentar retornar un conflicto político a la política" y ha argumentado que existe el precedente de la ley de 1977.

11.12 | Desde Waterloo Pugdemont ha afirmado que está "preparado" ante la eventualidad de una nueva orden europea de detención una vez se publique la sentencia del caso del "procés".

11.10 | El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha llamado al soberanismo a la movilización en las elecciones del 10 de noviembre, una cita que ha pedido ver como una oportunidad para "refrendar" el mandato del 1-O y como una forma más de responder a las sentencias del caso del "procés". "Qué mejor repuesta que si, unas semanas después (de la sentencia), sale (el 10N) un resultado explícitamente claro en las urnas" a favor de la independencia, ha subrayado ante unos comicios en los que el soberanismo presenta tres ofertas: ERC, JxCat y CUP.

En una entrevista en Catalunya Ràdio en el segundo aniversario del 1-O, Puigdemont ha reclamado una respuesta "absolutamente unitaria" del soberanismo a las sentencias del caso del "procés" y ha pedido que sea "coral", con la participación de todas las instituciones: Govern, Parlament y ayuntamientos.

También ha apuntado que, como respuesta a la sentencia y como vía de solución del conflicto catalán, un "ingrediente indispensable" será la "amnistía" de los líderes políticos que puedan ser condenados, sin olvidarse del derecho a la autodeterminación, que ha subrayado que es "irrenunciable".

En cambio, ha descartado que sea adecuado un adelanto electoral en Cataluña como respuesta a la sentencia, pues cree que es mejor darle la réplica con el Govern tal como está y no "ir a las urnas enseguida", habida cuenta de que como muy tarde habrá comicios catalanes a finales de 2021, cuando termina la legislatura.

11.00 | La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha advertido de que Pedro Sánchez, prepara una negociación con los independentistas catalanes con "nuevas concesiones" si repite en la Moncloa y ha criticado su ejercicio de "travestismo político".

En una entrevista en Onda Cero, ha considerado que en estos momentos no se dan las condiciones para una "aplicación jurídica no tumbada por el Constitucional" del artículo 155, y es necesario adoptar antes otras medidas como aplicar la Ley de Seguridad Nacional en Cataluña o que Sánchez rompa con ERC y JxCAT.

10.58 | La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha colgado en su red social Twitter una infografía con las agresiones "injustificables" del operativo policial en la Ciudad Condal durante la celebración del referéndum ilegal del 1-O. "Todos y todas tenemos el 1-O grabado en la memoria. Hace 2 años que desde el ayuntamiento de Barcelona apoyamos a las personas agredidas por un operativo policial injustificable. Hace 2 años que trabajamos con entidades de Derechos Humanos para que se haga justicia, para que hechos tan graves no puedan repetirse nunca más".

Tots i totes tenim l'#1Oct gravat a la memòria. Fa 2anys que des de @bcn_ajuntament fem costat a les persones agredides per un operatiu policial injustificable.



Fa 2anys q treballem amb entitats de DDHH perquè es faci justícia, perquè fets tan greus no puguin repetir-se mai més pic.twitter.com/fKevEQMp2G — Ada Colau (@AdaColau) 1 de octubre de 2019

9.28 | El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido que el artículo 155 de la Constitución se puede aplicar en Cataluña con un Gobierno en funciones y ha recalcado que si el autogobierno se sitúa "fuera de la legalidad" es obligación del Gobierno de España restituirlo. "Espero no llegar a ese extremo, no tiene que llover sobre mojado", ha señalado en la Cadena Ser.

El presidente del Gobierno ha pedido al independentismo que "no juegue con fuego" y ha insistido en reclamar que se condenen los actos e "indicios" de violencia, en alusión a las detenciones de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que, según la Fiscalía, iban a cometer actos violentos con motivo del aniversario del 1-O. "Condenar cualquier indicio de violencia venga de donde venga, incluidos los elementos radicales del independentismo", ha manifestado Sánchez, quien ha asegurado que en el Gobierno estarán "muy atentos" y van a "garantizar la seguridad".

9.25 | Alejandro Fernández, en TRECE: "Es el momento preciso de aplicar la Ley de Seguridad Nacional"

9.20 | Así es Tsunami Democràtic, la respuesta independentista a la sentencia del procès

9.11 | Herrera, en el aniversario del 1-O: "¡La república no existe, idiotas!". Ya puedes escuchar el monólogo de Carlos Herrera de este martes.

9.09 | Lorena Roldán, portavoz de Ciutadans: "Torra más que como presidente de la Generalitat actúa como cabecilla de los CDR"

8.54| Juan Ignacio Zoido, ex ministro del Interior ha defendido en 'Herrera en COPE': "Quienes promovieron el referéndum ilegal, son los culpables".

8.50 | Juan Ignacio Zoido, ex ministro del Interior ha defendido en 'Herrera en COPE' la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña el 1 de octubre de 2017 -cuando él era ministro- para impedir la celebración del referéndum independentista ilegal. "La actuación fue proporcionada, estaban organizados, dirigidos y se empleó la fuerza como demostraron las lesiones y las imágenes. Hemos visto como se utilizaba a niños en colegios. Hubiera sido deseable no pdoer verlo".

8.48 | Quim Torra en Twitter: "Vamos a plantar cara a la barbarie".

Vam plantar cara a la barbàrie. Ens vam reafirmar en un camí de llibertat. Les urnes i la paraula van vèncer la por i la força. Ens vam autodeterminar. I aquest és i serà el nostre camí. Del Primer d'Octubre a la República independent, aquest és el meu compromís. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 1 de octubre de 2019

8.45 | El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha recordado este martes el segundo aniversario del 1-O, que ha considerado "un punto de inflexión histórico". "De un referéndum manchado por la violencia del Estado español. De una jornada donde el coraje y la determinación de miles de personas hizo posible lo imposible. Porque no hay represión que lo pare. Ni entonces ni hoy. ¡Ganaremos!", ha concluido.

Avui fa dos anys del referèndum d'autodeterminació de l'#1Oct.



La força dels 2,3 milions de catalans que van votar per decidir el seu futur segueix intacta, malgrat la violència. La repressió no ens frenarà.



Per la independència i la llibertat, persistirem i #NoEnsRendirem‼️ pic.twitter.com/pXSRSR6gRU — Junts per Catalunya (@JuntsXCat) 1 de octubre de 2019

8.41 | En las primeras horas, la red viaria catalana y las líneas de ferrocarril, tanto de Renfe como de Ferrocarrils de la Generalitat y del Metro de Barcelona, funcionan con normalidad.

En las autopistas y carreteras catalanas solo se registran las retenciones habituales en las vías de entrada a Barcelona, sin que se hayan producido cortes de tráfico ni incidencias.

Sin embargo y como medida preventiva, se ha reforzado la presencia policial en las inmediaciones de la estación de Sants, se han cerrado los accesos laterales de la estación y los Mossos encaminan a la gente hacia las puertas centrales.

Además, se ha cerrado el acceso al metro que hay en el interior de la estación y se orienta a los usuarios para que entren al metro por la calle Numancia.

8.39 | Cataluña no está en la agenda de Bruselas. En Europa nadie duda de que España es un estado democrático donde se cumple la Constitución y las leyes. De hecho, Bruselas ha recordado en varias ocasiones que lo que hay en estos momentos es un proceso judicial contra varios líderes independentistas donde se dan todas las garantías necesarias para los acusados que se han sentado en el banquillo del Tribunal Supremo... sigue leyendo el análisis del corresponsal de COPE en Bruselas, José Luis Concejero.

8.38 | Uno de los concentrados ha sido identificado por los Mossos d'Esquadra después de que se hayan lanzado huevos con pintura contra los agentes y el cuartel de la Guardia Civil.

8.21 | Manifiesto de los Comités de Defensa de la República (CDR) por el 1-O: "Nacimos para defender un referéndum. Crecimos para defender una República. Seremos quien haga temblar al enemigo. Y ganaremos. No tengáis duda".

Los CDR han llamado a las fuerzas independentistas a detener las acusaciones entre ellos: "Basta de acusaciones. Basta de señalarnos. Sabemos construir juntas. Lo hemos demostrado muchas veces y lo continuaremos demostrando. Cada uno desde su papel".

Han recordado que hace dos años votaron en el 1-O más de dos millones de personas y que se produjeron las "palizas de la represión policial".

"Hoy tenemos 16 personas en prisión, tenemos personas en el exilio por trabajar en política, por ser de un CDR o, simplemente, por cantar. Y tenemos centenares de personas encausadas por poner urnas, por cortar carreteras o vías, por defenderse de la persecución del Estado español", han remarcado.

Han dicho que para construir una república lo volverán a hacer las veces necesarias, y han reprochado que el Estado "actúa como una bestia malherida, dispuesta a atacar ferozmente todo".

Por todo ello, han considerado: "Es necesario continuar alzadas, nos tenemos que mantener alerta, dispuestas no solo a no dar un paso atrás, sino a dar un paso decidido hacia delante. Un paso que tenemos que dar con todas las personas que el Estado ha secuestrado y que persigue con mentiras y calumnias".

"Vam néixer per defensar un referèndum. Vam créixer per defensar una República. Serem qui farà tremolar l'enemic. I guanyarem, no tingueu cap dubte.



Visca la terra lliure!"#1OVamVotarVamGuanyar #1OTotesSomCDR #CDRenXarxa pic.twitter.com/MyOyXtorBP — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 1 de octubre de 2019

8.19 | El acceso a la estación del tren de alta velocidad en la capital gerundense permanece también protegido por efectivos de la Policía de la Generalitat, ya que en protestas anteriores han derivado en el corte de esta vía de transporte.

8.00| Los CDR se encuentran ante la Subdelegación del Gobierno central en Gerona. Las dependencias policiales y las gubernamentales se encuentran protegidas por un cordón de los Mossos d'Esquadra, que mantiene alejados a los manifestantes.

ATENCIÓ!



Estem bloquejant la Subdelegació de Girona.



Ara arribarà l'esmorzar!



1 d'octubre no et quedis a casa, surt al carrer.



Com fa 2 anys als col•legis, juntes i organitzades aconseguirem la llibertat de les preses polítiques, exiliades i de la terra! pic.twitter.com/nSWahM6bNC — CDR Girona #21raons (@CDRGironaSalt) 1 de octubre de 2019

7.50 | La manifestación pasa junto al cuartel de la Guardia Civil de Gerona, mientras un cordón de los Mossos d'Esquadra les ha impedido acercarse al recinto. En su recorrido los manifestantes han volcado algún contenedor de basura y arrojado un petardo ante el cuartel de la Guardia Civil.

EN DIRECTE | Els manifestants bolquen contenidors a la carretera de Barcelona de Girona. Imatge de @QuicoSalleshttps://t.co/h476J4hHYD pic.twitter.com/lUoZdIO7c0 — El Món (@MonDiari) 1 de octubre de 2019

6.30 | Un grupo de manifestantes, muchos de ellos encapuchados, han partido de la Plaza Cataluña a esta hora y se han desplazado a pie hasta las dependencias policiales portando diversas pancartas, como una que encabezaba la marcha y en la que se podía leer: "Dos años después... el combate continúa". Allí se han encontrado con el dispositivo de los Mossos d'Esquadra que protegía el cuartel de la Guardia Civil y que ha instado a los manifestantes a evitar confrontaciones y a mantener una actitud pacífica.

Los manifestantes les han lanzado algún huevo y han proferido gritos como "no os merecéis la señera que lleváis" antes de abandonar el lugar y proseguir la marcha.

6.00 | El independentismo celebra este martes el segundo aniversario del referéndum unilateral del día 1 de octubre con diferentes movilizaciones previstas y ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre los políticos catalanes presos.

Los Mossos d'Esquadra han reforzado el dispositivo destinado a garantizar el orden público y la protección de edificios judiciales, europeos y de la administración del Estado y de partidos, ante posibles protestas.