La dirección de JxCat desautoriza a Ciuró y descarta pactos con el PSC

JxCat ha emitido esta noche un comunicado "urgente" en el que ha desautorizado a la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, al asegurar que esta formación no se plantea "en ningún caso acuerdos de gobierno en la Generalitat" con partidos, como el PSC, que no forman parte de la "mayoría independentista".

Así ha reaccionado JxCat después de que este sábado Ciuró, en declaraciones a NacióDigital, señalara: "El PSC es la primera fuerza del país, y ERC está pactando en Madrid. Si el 52 % (de voto independentista) no existe, lo que no haremos nosotros será autoexcluirnos del terreno de juego, que es lo que querrían nuestros rivales políticos. Porque ahora esto ya va de rivalidades políticas".

Ante estas declaraciones, "la ejecutiva de JxCat ha reafirmado que la estrategia del partido pasa por aplicar el mandato de las elecciones del 14 de febrero, que dio la victoria al independentismo con una mayoría del 52 % de los votos", señala la formación en su breve nota de prensa.

"Junts per Catalunya no se plantea en ningún caso acuerdos de gobierno en la Generalitat con partidos que no forman parte de esta mayoría independentista", concluye el comunicado.