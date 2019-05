Dirección del PP fija en el lunes postelectoral el inicio de la "era Casado"

El PP mira más allá de las elecciones del próximo domingo y piensa ya en el lunes postelectoral para inaugurar la "era Casado", según han indicado fuentes de la dirección, que aseguran que, independientemente de los resultados, el liderazgo en el partido no está en cuestión.

Así, descartan que se pueda producir un cambio al frente del PP o que se convoque un congreso extraordinario con este objetivo, si los resultados del 26M no son las esperada "remontada" de las elecciones generales.

Porque el lunes "no hay dos destinos", advierten, en función del apoyo conseguido en las urnas, si no solo uno que es "ponerse a trabajar" para construir una "alternativa de oposición" durante los próximos cuatro años, ya que dan por seguro que Ciudadanos no va a conseguir "sorpassar" al PP.

El líder del partido, Pablo Casado, que hoy ha presentado sus credenciales como diputado, también ha transmitido esta llamada a la acción en la reunión de los grupos parlamentarios del PP.

La primera de una legislatura en la que el PP aspira no solo a liderar la oposición sino el país con "trabajo, fuerza y principios", ha dicho.

Para los que dejan estos dos grupos la situación no es tan optimista y durante la última reunión de la Diputación Permanente de esta legislatura en el Congreso han aprovechado para despedirse, algunos no solo de su escaño sino de la actividad política.

Este es el caso del que fue director de gabinete del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy hasta 2018, José Luis Ayllón, que se ha incorporado a la consultora Llorente y Cuenta como responsable del Área de Contexto Político.

Ayllón, quien fue secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, secretario General del grupo parlamentario popular y secretario de Comunicación del PP, fue el portavoz de la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, durante el proceso de primarias en el partido que ganó Casado en julio del año pasado.

La exministra de Empleo Fátima Báñez ha colgado en su cuenta de Twitter una foto en la tribuna del hemiciclo para despedirse y dar las gracias tras 19 años en el Congreso y asegurar que seguirá "sumando por España allá donde esté, con la misma pasión y compromiso".

También se han despedido esta mañana del Congreso el excoordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, o quien fue portavoz parlamentario con la anterior dirección de Mariano Rajoy, Rafael Hernando. Ambos pasan a ser senadores en la nueva legislatura.

Hernando formará parte de la Mesa del Senado, lo que descarta que pueda convertirse en el portavoz del PP en esta cámara, puesto para el que había sonado tras conocerse su inclusión en estas listas.

Por su parte, Ana Pastor y Pío García-Escudero, han intervenido en la reunión de los grupos parlamentarios, la última en la que participan siendo aún presidentes del Congreso y el Senado, respectivamente.

Pastor, quien aparte de intentar volver a optar a la presidencia será propuesta para ocupar una de las vicepresidencias del Congreso, ha asegurado durante su intervención que la Mesa de la Cámara baja es "el primer muro de contención" frente a los independentistas y por eso constituye un órgano "muy importante".

Mientras, entre los que se van cunde el pesimismo sobre los posibles resultados electorales del 26M, en los que consideran que no se producirá la esperada "remontada", y apuntan a que el PP tendrá que seguir muchos años en la oposición, aunque tampoco ven un cambio de liderazgo en el partido a corto plazo.