Diputados territoriales muestran su orgullo por un Congreso que "dignificará" sus lenguas

Los portavoces de partidos territoriales como el BNG, Chunta Aragonesista, Compromís o En Comú Podem han mostrado este jueves su orgullo y alegría porque la próxima semana el Congreso de los Diputados "dignifique" sus lenguas, tanto cooficiales como no oficiales, y permita que se hable con traducción en catalán, euskera, gallego, asturiano, aragonés o valenciano.

"Nos han llamado en el instituto paletos por hablar en nuestra lengua... Vivimos en esta lengua", ha dicho el diputado de CHA, Jorge Pueyo, integrado en Sumar, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de portavoces del Congreso que se ha reunido por primera vez en la XV Legislatura.

El parlamentario aragonés, que se estrenará en el hemiciclo el próximo martes y hablará en fable con el propósito de autotraducirse, ha hecho un alegato de esta lengua no cooficial que se habla en el alto Aragón y que ha reinvindicado como patrimonio de toda la humanidad.

"Hoy se pierde la vergüenza y se dignifica la lengua del aragonés... la lengua es transversal, no hace falta ser de derechas o de izquierdas, no hace falta ser independentista para hablar en tu lengua", ha recalcado tras señalar que no entiende "los ataques que vienen de la derecha".

La portavoz de Compromís, Águeda Micó, que también forma parte de Sumar y representará al territorio valenciano en esta legislatura ha incidido en que la "plurinacionalidad" representada en todas las lenguas españolas debe verse con normalidad en el Congreso.

"Al principio costará, pero iremos acostumbrándonos", señalaba a EFE tras participar en su primera rueda de prensa en el Congreso.

Y es que en el próximo pleno del 19 de septiembre los diputados tendrán a su disposición auriculares que funcionarán con radiofrecuencia para poder escuchar las intervenciones de los parlamentarios catalanes, vascos, gallegos, valencianos o asturianos y aragoneses.

Un debate que se centrará precisamente en la toma en consideración de la reforma del Reglamento que detallará el uso de las lenguas cooficiales en toda la actividad parlamentaria y que da un margen de seis meses para establecer los mecanismos de aplicación.

La logística de traductores, los sistemas informáticos o la necesidad de nuevos recursos se están estudiando, y fuentes parlamentarias señalan que debería haber un equipo y un procedimiento estable.

Algunas fuentes señalan que la Cámara podría adaptar las pantallas que tienen los escaños donde se ven las imágenes de las votaciones para poder conectar en línea con las traducciones.

"Avancemos hacia el reconocimiento de otras lenguas no oficiales, para escuchar la pluralidad del país e ir andando hacia una normalidad democrática", ha puntualizado la diputado de En Comú Podem mientras la portavoz de Sumar, Marta Lois, ha lamentado que los PP quieran hacer una "batalla" con este asunto.

"Las lenguas son el punto de la diversidad, de la riqueza y del patrimonio del país", ha recalcado en el Congreso.

Por su parte, el portavoz del BNG, Néstor Rego, ha celebrado que el uso de lenguas cooficiales en la Cámara Baja sea realidad ya "mal que le pese a Feijóo y al PP".

"No sé si el españolismo se cura viajando", ha añadido el diputado nacionalista gallego que ha puesto como ejemplo el empleo de varias lenguas en parlamentos como los de Suiza y Bélgica.

También el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, ha puntualizado que "en esta Cámara estamos todos los que representamos al conjunto de la ciudadanía española", y ha negado que sea una "imposición", al tiempo que ha criticado que el PP quiera dejar que las lenguas "se mueran": "Porque las lenguas si no se usan se mueren".

Los populares sin embargo critican que los socialistas apoyen ahora una reforma del Reglamento para su uso en el Congreso cuando rechazaron en la anterior legislatura una iniciativa similar que partía de los independentistas y nacionalistas del Congreso, a lo que López ha respondido que "ahora es cuando hemos llegado a un acuerdo".