Diputados de C-LM se adhieren al manifiesto contra de la amnistía e instan a PSOE y Vox a sumarse a esta petición

El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha firmado este martes un manifiesto en contra de la amnistía y a favor de la "dignidad" de los castellanomanchegos.

De esta manera lo ha explicado la secretaria general y portavoz parlamentaria del PP, Carolina Agudo, en declaraciones a los medios, donde ha destacado que lo han firmado "por dignidad, por convicción", y porque creen en la igualdad de todos los españoles. "Creemos en una España fuerte de ciudadanos libres e iguales donde los castellanomanchegos tengamos los mismos derechos que el resto".

Este fin de semana, más de 3.000 alcaldes 'populares' de toda España firmaron un manifiesto en contra de la amnistía. Una iniciativa a la que hoy también se han adherido los diputados 'populares' castellanomanchegos "por dignidad y frente a la tropelía del PSOE y de Pedro Sánchez, como es la concesión de la amnistía a los delincuentes".

"Hoy queremos rechazar en este manifiesto la aprobación de una ley que trae consigo una norma que no cabe en la Constitución española, y que genera desigualdades, territorios de primera y de segunda. Desde el PP de Castilla-La Mancha no lo vamos a permitir", ha expresado Agudo.

La portavoz parlamentaria ha afirmado que al PP le hubiera gustado tener un debate serio, con buenos argumentos por cada uno de los grupos parlamentarios que conforman el Pleno de las Cortes Regionales, en defensa de Castilla-La Mancha y de los derechos de los castellanomanchegos y ha lamentado que no haya sido así.

También ha pedido a los grupos parlamentarios, PSOE y Vox, que se sumen a la petición de rechazar la ley de amnistía en ese manifiesto que ha firmado hoy el Grupo Popular. "Nos gustaría mucho que los diputados socialistas de estas Cortes estampen su firma en este rechazo a la ley de amnistía para que sean coherentes con las palabras que dice su jefe diariamente ante los medios de comunicación".

Desde el PP han asegurado que insistirán en la defensa de los castellanomanchegos y de Castilla-La Mancha. "Nos pueden impedir celebrar plenos y traer debates generales sobre temas que preocupan mucho a los ciudadanos de esta tierra, pero lo que no van a impedir es taparnos la boca al PP porque vamos a seguir insistiendo y defendiendo los intereses de esta tierra. Aunque el PSOE-CLM haya querido cerrarnos las puertas del salón de plenos, lo que no van a conseguir es taparnos la boca al PP en esta tierra".

Al no celebrar ese Pleno, según Agudo, el PSOE deja de manifiesto "que no quiere hablar de amnistía. No quieren hablar aquí lo que los diputados de Page van a votar esta tarde en el Congreso. Con su silencio han dejado claro que van a apoyar la aprobación de la ley de amnistía", según ha informado el PP en nota de prensa.