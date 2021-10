Diputados no adscritos critican que Bravo no se reúna con ellos para el Presupuesto pese a ser "el 10% del Parlamento"

La parlamentaria no adscrita Ángela Aguilera ha criticado este miércoles que el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo (PP-A), "no haya tenido a bien responder a la reclamación" que le han trasladado los once diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía que representan "el diez por ciento de la Cámara" autonómica para participar en la ronda de reuniones que el consejero está manteniendo con representantes de los grupos parlamentarios a propósito del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2022.

"Me parece mal que el consejero de Hacienda no haya tenido a bien responder a la reclamación que le hemos hecho el diez por ciento de la Cámara andaluza para sentarnos en esa mesa de negociación", ha señalado al respecto la diputada Ángela Aguilera a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en el Parlamento.

Ha considerado que ese comportamiento del consejero es "una falta de respeto" por lo que representan los diputados no adscritos procedentes de Adelante, y ha opinado que el titular de Hacienda "debería ser receptivo y respetar al diez por ciento de la Cámara, que también tiene derecho a expresar una opinión".

"No se puede ser demócrata con unos y poco democrático con otros", ha apostillado en esa línea antes de reivindicar "el espacio que nos asiste" a los diputados no adscritos y "que forma parte de nuestro derecho legítimo de representación política".

Por otro lado, Aguilera ha apuntado que en la ronda de reuniones para buscar un posible acuerdo presupuestario "todo el mundo está intentando dar una imagen de hombre de Estado", pero su "sensación" es que, "o el Presupuesto sale por los votos de la derecha, o se prorrogarán" los de 2021.

INICIATIVA DE MÁS PAÍS Y ANDALUCÍA POR SÍ

En otro orden de cosas, a preguntas de los periodistas sobre la plataforma que el pasado lunes presentaron Andalucía Por Sí (AxSí), Más País por Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz con la idea de definir los ejes políticos en común y conformar un espacio para formar una coalición electoral para las elecciones autonómicas en la región, Ángela Aguilera ha considerado motivo de "alegría" el "nacimiento de una organización política de izquierdas que tanta falta hace en nuestra comunidad".

Ha añadido que "en estos momentos" no tienen "constancia" en Andalucía de que desde dichas organizaciones "se hayan puesto en contacto con nosotros", pero ha avisado de que "nuestros teléfonos están siempre abiertos para hablar de lo que sea necesario", al tiempo que ha insistido en que "es interesante que se siga abriendo ese espectro en la izquierda andaluza".

De igual modo, ha subrayado que en Adelante conocen a la líder de Más País Andalucía, Esperanza Gómez, que ha sido "compañera nuestra, senadora" de Adelante Andalucía, y "damos por descontado que hay una buena relación cuanto menos personal en ese aspecto".

Preguntada por la estimación de voto que proyectaba el pasado lunes el Barómetro Andaluz de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, que pronosticaba para Adelante Andalucía la consecución de un parlamentario como máximo de celebrarse ahora elecciones autonómicas, Aguilera ha puesto "en cuarentena" dicha encuesta, y ha añadido que, "más que la cocina, lo que se le ha quemado al PP es el guiso" con ese sondeo, en el que detecta cuestiones "un tanto difíciles de creer", según ha añadido, por lo que los datos se los cree "a medias".