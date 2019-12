Un diputado de Vox deja en evidencia a otro del PSC que acusa a Vox de ir contra la Constitución

El diputado de Vox por Cádiz y militar retirado, Agustín Rosety, ha respondido de forma contundente a otro compañero diputado. Este se trata del socialista del PSC, José Zaragoza. El catalán es conocido en Twitter por publicar mensajes en los que realiza enumeraciones acusatorias contra sus rivales políticos. En su día ya lo hizo contra el PP:

Y, desde hace no tanto, Vox se ha convertido en el nuevo blanco de sus críticas. De hecho, la polémica generada este 5 de noviembre ha venido dada por un mensaje contra los de Abascal firmado por el diputado socialista.

Dijeron no a la transición democrática

Dijeron no a la Constitución Española del 78

Dijeron no al divorcio

Dijeron no a la Ley del aborto

Dijeron no a la adhesión a la UE

Dijeron no al matrimonio del mismo sexo

Dijeron no a la memoria histórica

Son los franquistas

Son VOX