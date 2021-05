El diputado que dejó Ciudadanos pide una votación en el Grupo Mixto para tener voz en el Congreso y se plantea ir al TC

Pablo Cambronero, el diputado que abandonó las filas de Ciudadanos en el Congreso para pasar al Grupo Mixto, ha pedido una votación a los partidos de la agrupación parlamentaria para poder tener voz en la Cámara en igualdad de condiciones que los demás componentes del Mixto, y, en caso contrario, está dispuesto a llevar su situación ante el Tribunal Constitucional.

Tras abandonar Ciudadanos, Cambronero pasó al Grupo Mixto del Congreso, donde hay nueve diputados de siete formaciones diferentes: la CUP (dos diputados), UPN (otros dos), Coalición Canaria (una), Nueva Canarias (uno), Foro Asturias (uno), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) (uno), y Teruel Existe (uno).

Pero la canaria Ana Oramas ya le comunicó, en nombre de los demás partidos, que tendrá limitadas sus funciones parlamentarias porque va a ser tratado como un 'diputado no adscrito', una figura que existe en corporaciones locales y asambleas autonómicas pero que el Congreso aún no ha regulado en su Reglamento. Y es que Cambronero recaló en el Mixto no por pertenecer a un partido minoritario, sino tras haber abandonado la formación con la que fue elegido.

Eso implica, según se le remarcó, que no podrá entrar en el reparto de tiempos de intervención, presencia en comisiones y cupos de iniciativas en igualdad de condiciones, ya que supondría restar a los demás. Sólo le cabe registrar preguntas escritas al Gobierno --por ser éste un derecho individual de cada diputado-- y estar adscrito a una comisión menor, concretamente la de Peticiones, cuyas reuniones son a puerta cerrada y casi nunca hay votaciones.

SIN DESPACHO PROPIO, MÁS DE UN MES DESPUÉS

Cambronero, policía de profesión y que ejercía como portavoz de Interior de Ciudadanos, ya ocupa un escaño en la parte alta del hemiciclo del Congreso, donde se encuentran ubicados los integrantes del Grupo Mixto, pero más de un mes después sigue sin despacho ni ordenador de sobremesa para poder acceder al registro telemático del Congreso. En las redes sociales llegó incluso a ofrecer la cafetería del Congreso para mantener reuniones con los colectivos con los que venía trabajando en Ciudadanos: Fuerzas de Seguridad, funcionarios de prisiones, interinos y pensionistas.

Ahora Cambronero ha remitido una carta al actual portavoz del Grupo Mixto, Isidro Martínez Oblanca, de Foro, para que organice una reunión en la que todos los partidos se pronuncien sobre su situación.

En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide un pronunciamiento formal sobre si va a poder intervenir en el Pleno y en la comisiones, si va a ocupar alguna portavocía de comisión como los demás diputados del Mixto o si va a poder asistir a la Junta de Portavoces en representación del grupo.

El diputado quiere una "comunicación por escrito" del resultado de esa reunión o votación para, en caso de desacuerdo, poder recurrir ante la Mesa del Congreso que preside Meritxell Batet y, si no logra amparo, llevar el caso ante el Tribunal Constitucional.

NI DEJAR ES ESCAÑO NI PASARSE A PP O VOX

Y es que, a diferencia de los otros exdiputados del PP y del PSOE que en legislaturas anteriores pasaron en silencio al Grupo Mixto, Cambronero ha decidido emprender una batalla para defender sus derechos dejando claro que no piensa abandonar el escaño ni adscribirse a otro grupo parlamentario, aunque desde el PP o Vox ya le han ofrecido ayuda.

En cualquier caso, Cambronero sigue cobrando mensualmente 3.050,62 euros de salario base como diputado, a lo que suman los 1.959,62 euros que reciben todos los parlamentarios de fuera de Madrid en concepto de dietas para gastos de la actividad parlamentaria.

También se le ingresó la subvención de algo más de 1.700 euros brutos mensuales, que era la que el Congreso abonaba a Ciudadanos por cada uno de sus escaños y que con su marcha ha perdido el partido 'naranja'. La Cámara da además a cada grupo una ayuda fija mensual de 30.000 euros para cubrir los gastos de funcionamiento ordinario, que en el caso del Mixto se reparte entre los partidos.

Cambronero ha renunciado a la parte de la subvención fija que le correspondería en el grupo, para no mermar los recursos de sus compañeros del Mixto, e incluso no descarta ceder al Congreso esos 1.700 euros de ayuda por diputado, subrayando que su reivindicación no tiene motivos económicos.