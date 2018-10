Diputado de Podemos en Cantabria dimite y pide disculpas a sus compañeras

El diputado de Podemos en el Parlamento regional José Ramón Blanco ha anunciado que presenta su dimisión del cargo tras conocerse que se le ha abierto expediente por un supuesto acoso psicológico a unas compañeras de partido, a las que ha pedido disculpas públicamente.

Ayer se conoció que Podemos ha abierto un expediente a José Ramón Blanco tras las denuncias de acoso psicológico por parte de dos compañeras y una trabajadora del partido. Según han publicado los medios de comunicación, las quejas se produjeron por actitudes que pudieran "poner en riesgo la salud psicosocial", que incluirían "vejaciones, insultos, amenazas y grandes discusiones".

En su comunicado de hoy Blanco argumenta: "Creo que todo el mundo habrá tenido una discusión con alguien donde se ha subido el tono, se han empleado palabras gruesas y se han dicho cosas de las que después se ha arrepentido. No me siento orgulloso de las palabras y las formas que utilicé. Me he disculpado ante las compañeras en privado y ahora lo hago públicamente".

También subraya que "el nivel de exigencia que marca Podemos es más alto" y señala que presenta su dimisión como diputado por ello, y por "intentar colaborar decididamente a acabar con la tensión y el enfrentamiento" y que el buen nombre del partido "no se vea perjudicad.

Pero alude "al mal clima" en el que el grupo parlamentario se "ha visto inmiscuido" y a "los muchos ataques, políticos y personales", que ha vivido, y también critica la "campaña de acoso y derribo" que achaca a la también diputada regional Verónica Ordóñez.