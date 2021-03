El diputado Pablo Cambronero se da de baja de Cs y se pasa al Grupo Mixto del Congreso

Denuncia la "deriva sanchista" de Cs y confiesa que es "incapaz" de "justificar o defender" los pactos de la directiva

El diputado de Ciudadanos en el Congreso Pablo Cambronero ha anunciado este miércoles que se ha dado de baja del partido y ha solicitado a la Mesa de la Cámara Baja su integración en el Grupo Mixto. Justifica su decisión en lo que llama "deriva sanchista" que achaca a la dirección que lidera Inés Arrimadas.

A través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter y recogido por Europa Press, el diputado ha dejado claro que dijo "no al sanchismo" y ha asegurado que "las convicciones no se venden ni se compran". "Y menos aún se cambian, al menos las mías, nos voten los españoles o no", ha añadido, insistiendo en que intentará "continuar donde Albert Rivera lo dejó".

Cambronero, policía de profesión y hasta ahora portavoz de Interior en el Congreso, ha explicado que no va a "incumplir" el programa electoral de la formación naranja pero ha insistido en que no puede ponerse "a las órdenes de una dirección de partido que en plena pandemia dedica su tiempo" a realizar pactos o estrategias con Podemos, ERC, o Bildu. "No puedo justificar ni defender algo en lo que no creo. Si veo corrupción, denuncio y me aparto", ha añadido.

En esta línea, Cambronero ha recordado que fue "elegido" por los afiliados de un partido "con firmes convicciones liberales y profundamente moderado". "El Ciudadanos de 2019. Ese partido, liderado por Albert Rivera, prometió a los ciudadanos para conseguir su apoyo que jamás pactaría con el Sánchez socio de Podemos, ERC y Bildu", ha continuado.

"YO NO HE CAMBIADO, MI PARTIDO SÍ"

En el escrito, el hasta ahora diputado de Cs ha señalado que ya dimitió como consejero general del partido "al ser consciente" de que no podría "cambiar absolutamente nada en una estrategia y un giro ideológico hacia la izquierda" que hace tiempo que no comparte. "Las decisiones tomadas este lunes de no cambiar nada es el claro ejemplo de la deriva sanchista que ha tomado Cs", ha lamentado.

Por todo ello, Cambronero votará a partir de ahora "en conciencia y bajo los firmes principios que consagró el programa electoral" que defendió "de cara a los ciudadanos", y que fue su "promesa a todos los votantes".

"Nada ha cambiado, mis convicciones son las mismas", ha asegurado, incidiendo en que "los votantes de Ciudadanos de Sevilla verán" que su "compromiso con la provincia y con las causas" que le "trajeron a la política continúan siendo las mismas, e incluso más fuertes". "Yo no he cambiado, mi partido sí", ha sostenido.

Cambronero seguirá, según ha apuntado, defendiendo "la democracia que está seriamente amenazada" por el independentismo y con EH Bildu, y que le lleva a negarse "en rotundo a pactar nada" con el PSOE de Sánchez, que tiene "un acuerdo" con ambos. Y lo hace, insiste, por los "españoles orgullosos de serlo", las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los funcionarios de Prisiones, los interinos contratados en "fraude de ley" y los miembros de las Fuerzas Armadas.

NO PUEDE QUEDARSE "MIRANDO" MIENTRAS EL PARTIDO "PIERDE EL RUMBO"

Para el diputado, la prioridad ahora es la lucha "contra la pandemia y sus terribles consecuencias", que está por encima de un partido político. Por ello, no perderá "un segundo" de su "tiempo en contestar a quienes" le "critiquen por esta decisión, que ha sido tan dura como meditada".

Pese a su salida, el diputado ha asegurado que no deja "atrás a nadie". "Pienso que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos es un muy buen grupo. Todos mis compañeros han sido, son y serán unos grandísimos profesionales, muy trabajadores y demócratas convencidos. Además son algo que es más importante, buenas personas", ha añadido.

Por eso, Cambronero ha querido desearles "lo mejor" y agradecerles "todo el apoyo y ayuda" prestada durante el tiempo que han compartido. Y, de cara a los afiliados y simpatizantes, el diputado ha pedido "disculpas" si les ha "fallado en algo". "Pero entiendo que, como yo, la inmensa mayoría no puede quedarse mirando mientras el proyecto pierde el rumbo. Yo intentaré continuar donde Albert Rivera lo dejó, sin más", ha zanjado.

Con su decisión, Cambronero pasará a integrarse en el Grupo Mixto del Congreso, que cuenta actualmente con nueve diputados de siete partidos políticos distintos: UPN, la CUP, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias, Partido Regionalista Cántabro (PRC) y Teruel Existe.