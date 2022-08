Un diputado de la oposición chilena pega un puñetazo al vicepresidente del Congreso de Chile

El diputado chileno independiente Gonzalo de la Carrera y miembro del comité del Partido Republicano ha propinado este martes un puñetazo en la cara al diputado del Partido Radical Socialdemócrata y vicepresidente de la Cámara Baja, Alexis Sepúlveda, quien ha tenido que ser atendido en la enfermería del Congreso Nacional.

A mí el chisme no me gusta a mí me Encanta!!! Acá está el vídeo Gonzalo de la carrera NUNCA FUE AGREDIDO pic.twitter.com/rFN1Vm7UjZ