Un diputado de JxCat reta a Sánchez a negociar "el Brexit catalán" si desea ser investido

Antoni Castellà, portavoz político de Demòcrates de Catalunya, diputado del grupo de JxCat en el Parlament y portavoz del Consejo de la República que lidera Carles Puigdemont, ha retado a Pedro Sánchez a negociar "el Brexit catalán" si quiere ser investido de nuevo presidente del Gobierno.

En una entrevista con EFE, Castellà ha afirmado que, aunque la llave de la investidura esté en manos de los siete diputados de JxCat en el Congreso, ahora "la pelota la tienen en su tejado PSOE y PP", ya que son sus candidatos a la Moncloa los que deben decir si están dispuestos a abrir una negociación, no sobre más competencias autonómicas, sino sobre la "soberanía" de Cataluña.

Ante el silencio que se ha autoimpuesto JxCat en este inicio de las conversaciones sobre la investidura, la de Castellà es una de las únicas voces de este espacio político dispuesta a posicionarse, ya que, si bien forma parte del grupo de Junts en el Parlament y es estrecho colaborador de Puigdemont en el Consejo de la República, dispone de más margen de maniobra, puesto que su partido es Demòcrates, escisión independentista de la extinta Unió Democràtica.

Castellà, que pertenece al sector independentista que reivindica con mayor vehemencia la vigencia del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 y que se presentó como candidato de JxCat al Senado en las elecciones generales del 23 de julio, ha instado al PSOE a "cambiar el marco mental".

Cataluña, ha advertido, no organizó el 1-O para ahora negociar "más competencias o un concierto económico", sino que "hay un antes y un después" de 2017.

LA NEGOCIACIÓN "MÁS RELEVANTE" DESDE LA TRANSICIÓN

"Cualquier negociación que tenga que ver con competencias ya la hicimos con el nuevo Estatut", que acabó siendo recortado por el Tribunal Constitucional, ha recordado.

Tras el 23J, ha dicho, puede abrirse una negociación "histórica, la más relevante desde la Transición", en la que "el independentismo puede estar dispuesto a discutir sobre autodeterminación y amnistía, las condiciones, los plazos, cómo se pactan los activos, qué temporalidad de cosoberanía puede haber: todo esto es negociable".

En cambio, a su entender, Sánchez debe tener claro que no es negociable que "Cataluña es nación y que su soberanía recae en el pueblo de Cataluña".

"La gran discusión de fondo es: ¿usted está dispuesto a negociar el 'Brexit' catalán? Nosotros sí, pero debe situarse en este marco mental. Cualquier otro marco no es aceptable, porque nos sitúa antes del 1-O, y esto no tendría sentido", ha recalcado.

EL MARCO CONSTITUCIONAL ES "EL CORSÉ QUE SE IMPONE EL PSOE"

Frente a las apelaciones de los socialistas al independentismo a rebajar sus condiciones "maximalistas" y buscar un acuerdo dentro de la Constitución, ha puntualizado que "el marco constitucional es el corsé que se impone el propio PSOE".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"No es nuestro problema. Yo me pongo el corsé del derecho a la autodeterminación y de la amnistía, ellos se ponen el corsé del marco constitucional", ha argumentado.

A su juicio, el independentismo debe ser "coherente con lo que ha defendido durante la campaña" del 23J y "cumplir exactamente lo que ha dicho", sin rebajar el listón de sus condiciones.

"Esta será la prueba del algodón para saber si el PSOE, el PP, la Corona, el Estado se toman seriamente que esto es una negociación en términos de geopolítica", ha añadido.

INVITA A PSOE Y SUMAR A UNA "REFLEXIÓN"

Hasta ahora, el PSOE ha defendido que "la soberanía global y la integridad territorial no es negociable", así que "si no se mueven de este marco, no hay ninguna posibilidad de pacto", ha alertado.

Quienes desde PSOE y Sumar alertan de que una repetición electoral implicaría regalar a PP y Vox una segunda oportunidad para conseguir una mayoría suficiente, según Castellà, "deben decidir si prefieren" discutir sobre el "reconocimiento de Cataluña como nación" o "darle una oportunidad a la derecha".

Lo que está en cuestión es, a su juicio, "si todo un sector de la izquierda prefiere un buen resultado de Vox, antes que reconocer el hecho nacional catalán".

"Esta es la reflexión que deben hacer las izquierdas españolas", ha remachado.