Un diputado de Cs irá al Pleno del Congreso este miércoles si no dejan a Arrimadas intervenir desde casa

Ciudadanos insiste en que el Pleno de este miércoles en el Congreso, en el que se debatirá y votará la prórroga del estado de alarma decretado por el coronavirus, se celebre de forma telemática. Pero en el caso de que su petición no sea atendida, un diputado de la formación naranja acudirá al hemiciclo para intervenir en nombre del grupo parlamentario, cuya portavoz, Inés Arrimadas, ya ha dicho que no asistirá por estar embarazada.

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de Cs, que afirman que intentarán "hasta el último momento" que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, acepte celebrar el Pleno por videoconferencia en vez de presencialmente. Consideran que los políticos deben adaptarse a las restricciones de movimientos impuestas por el estado de alarma y evitar también posibles contagios entre el personal de la Cámara.

Según Ciudadanos, se podría hacer una interpretación "flexible" del Reglamento para autorizar que, en esta "circunstancia excepcional de emergencia sanitaria", los portavoces puedan participar a distancia. De hecho, señala que ya se está haciendo una aplicación flexible de las normas de la Cámara al permitir que este miércoles muchos diputados opten por el voto telemático.

"Si, con todo, la Mesa del Congreso sigue negándose a la posibilidad de un pleno telemático, un diputado de Ciudadanos defenderá nuestra postura presencialmente en el hemiciclo", han explicado las fuentes, añadiendo que los otros nueve seguirán la sesión desde sus casas.

Al Pleno de la semana pasada, donde ya se trató la cuestión del coronavirus, no acudió ningún diputado de Cs, y su presidenta y portavoz parlamentaria ya ha avanzado que ella tampoco asistirá al de este miércoles. Arrimadas lamenta tener que elegir entre no representar a su grupo o poner en riesgo su salud, pero si finalmente no pudiera intervenir telemáticamente, otro diputado la sustituiría para "dar voz a los 1,6 millones de españoles" que les votaron.