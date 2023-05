La Diputada nacional de Vox Reyes Romero arropa al candidato de Vox en Carmona con críticas al Gobierno central

La diputada en el Congreso por Sevilla y vicepresidenta nacional de Vox, Reyes Romero, ha intervenido en el acto "Cuida lo tuyo" que tuvo lugar en la Plaza de San Antón de Carmona el pasado 7 de mayo, junto al presidente de Vox el Parlamento de Andalucía, Javier Cortés; el portavoz nazareno de Vox a la Alcaldía de Dos Hermanas, Adrián Trashorras, y el candidato a la Alcaldía de Carmona, Jorge Cordobés.

En ese marco, mientras el Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos defiende que la nueva Ley Estatal de Vivienda permite limitar la subida de los alquileres al 2% en 2023 y al 3% en 2024, en pro de los inquilinos; así como rebajar el concepto de gran tenedor de diez a cinco viviendas para combatir la acaparación, Reyes Romero ha avisado de que la nueva legislación "premia a los okupas frente a la propiedad privada" y refuerza la posición de los mismos.

Además, mientras el Gobierno central expone que ha sido acometido el derribo de azules y barreras en los ríos, al tratarse de elementos en mal estado o en desuso que obstaculizaban los cauces en plena sequía, la diputada de Vox asegura que "se derriban presas en plena sequía, supuestamente para que los ríos fluyan", avisando de que "en España, la mayoría los ríos siguen hasta Portugal y allí los siguen embalsando, pasando mucha más cantidad de agua de la prevista en los convenios internacionales".

También ha rechazado el calendario de cierre de las centrales nucleares entre 2027 y 2035 en pro de las renovables y el hidrógeno verde, defendiendo que las nucleares "se reabren en Alemania y otros países de Europa".

Del mismo modo, ha criticado los indultos parciales del Gobierno central del socialista Pedro Sánchez para los líderes independentistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre nueve y 13 años de prisión por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia a cuenta del procedimiento independentista catalán de 2017. "Se premia a terroristas sin arrepentir, acercándolos a las cárceles del País Vasco", ha avisado también.

"Se abren tumbas de personas fallecidas hace más de ochenta años y se niegan a investigar los crímenes de la ETA que aún no han prescrito", ha opinado además sobre las políticas de memoria histórica, tras la reciente exhumación de los restos del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera de la basílica del Valle de Cuelgamuros, antes llamado 'de los Caídos', para su entierro en el cementerio común de San Isidro.

Abordando otros asuntos de índole nacional, Reyes Romero ha señalado que "no se trata solamente de "echar a Sánchez, sino que hay que cambiar sus políticas". "Ya tenemos la experiencia de Rajoy, que con mayoría absoluta no cambió ni una sola de las políticas de Zapatero. Y también tenemos la experiencia de Feijoo en Galicia y ahora vemos el papel de Moreno Bonilla en Andalucía. El PP no hace más que administrar los chiringuitos socialistas, siguiendo su misma ruta", ha opinado.

Al hilo, ha indicado que en las elecciones municipales del 28 de mayo, destinadas a renovar las corporaciones locales y alcaldías, "Carmona tiene una gran oportunidad para construir la alternativa que se merece, con Jorge Cordobés como candidato".