La diputada del PP Ana Beltrán anuncia que padece cáncer de mama

La diputada del PP Ana Beltrán, quien ejerció como vicesecretaria de Organización del partido durante la presidencia de Pablo Casado, ha anunciado en redes sociales que padece cáncer de mama y por ello reducirá un tiempo su actividad política y parlamentaria.

"Me han diagnosticado un cáncer de mama que me va a obligar a reducir durante un tiempo mi actividad política y parlamentaria, mientras me someto al tratamiento adecuado. Estoy tranquila y fuerte. Toca luchar, pero a eso estoy acostumbrada", señala la diputada en su cuenta de Twitter.

Beltrán ha sido presidenta del Partido Popular de Navarra, portavoz del PP en el Parlamento de Navarra, y vicesecretaria de Organización del partido. Ha sido directora general del Grupo Vitivinícola A&B de 1992 a 2012.