La Diputación se suma al proyecto New Gaming Experience, encuentro vinculado al sector del videojuego

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del cartel del II Congreso New Gaming Experience, Encuentro de Desarrolladores Indies y Empresas del Sector del Videojuego, que se celebrará los días 23 y 24 en la capital cordobesa.

En relación con esta propuesta, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba, Sara Alguacil, ha señalado que "se trata de una oportunidad única para acercar a nuestros jóvenes un sector con grandes posibilidades de empleo y, por ende, de futuro".

Alguacil ha insistido en que "el segmento de la creación y diseño de videojuegos debe verse desde las instituciones como clave en el proceso de diversificación económica y productiva, puesto que, en torno al mismo, existen numerosas ofertas formativas y de generación de puestos de trabajo".

"Nos encontramos ante un sector en alza que no debe pasar desapercibido entre los más jóvenes que se incorporan al mundo laboral o que se encuentran a punto de comenzar sus estudios superiores, al que hoy la Diputación de Córdoba se suma mostrando su apoyo a esta II edición del New Gaming que tendrá como escenario el Aulario Averroes de la Universidad de Córdoba", ha añadido Alguacil.

La responsable de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial ha hecho hincapié en que "el evento aborda también la industria de consumo y ocio de los videojuegos en su perspectiva más profesional, especialmente de la mano de los 'e-sports', un sector en alza en España en los últimos años".

Así, ha continuado Alguacil, "los promotores del evento, Miguel Vázquez y Olga Reus, jóvenes emprendedores de Córdoba, destacan por su compromiso en poner en valor los videojuegos como un medio que más allá del ocio, y con una fuerte orientación al mercado profesional".

En cuanto al programa previsto para los días 23 y 24 de noviembre, éste dará comienzo con la presentación de la II edición del proyecto 'Córdoba a través del Minecraft', para continuar con la ponencia 'Baba is journey: cómo aplicar el videojuego Baba is you en las aulas de Educación Primaria'.

Esta primera jornada se completará con propuestas como la ponencia 'Aprendizaje basado en juegos de mesa y serious games', o con la mesa redonda titulada 'Formación en el sector del videojuego', moderada por el director de Transformación Digital de la UCO, Sebastián Rubio. Del mismo modo se prevé la presentación de experiencias de estudios de 'Serious Games: novelingo: del e-learning a los videojuegos'; programar un 'Unreal engien', y la mesa redonda 'Emprendimiento en los e-sports'.

Para la jornada del 24 de noviembre, el programa recoge la ponencia 'Más es más', así como la presentación de la experiencia 'El desarrollo de Tales from Candleforth'. Se hablará también sobre las voces tras el videojuego y se presentará el libro 'Play like a girl', de Marina Amores.

Ya durante la tarde se podrá conocer 'Enjaulados' una experiencia de José Alberto Simón y tendrá lugar la mesa redonda 'Asociaciones: Málaga Jam, Gaymer, Femdevs, La Madriguera'; para concluir con la ponencia de Raúl Vivar, 'Lead Animator' de Blasphemous I y II.

La programación detallada del evento se puede encontrar en la web oficial del evento 'https://experience.newgaming.es/'.