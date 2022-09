Diputación de Salamanca muestra su "posición favorable" a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas con el IPC

La Diputación de Salamanca ha mostrado "su posición favorable a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas mediante la revalorización de las pensiones de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC)".

Así lo recoge el documento que ha presentado el Grupo Provincial Socialista en el pleno de la Diputación, una propuesta que ha contado con el apoyo de los representantes de su bancada, junto al diputado no adscrito, y del Grupo Popular, que cuenta con mayoría absoluta en la corporación, no así de Ciudadanos, que ha incidido en ser "irresponsable" e "insostenible" por contar con un IPC actualmente en el nueve por ciento.

Ante esta petición de los socialistas, presentada por la diputada Carmen Ávila, el PP ha respondido que está "de acuerdo con referenciar la subida al IPC" pero ha apuntado que la solución que da el Gobierno "no es la correcta", y ha instado al Ejecutivo nacional a "luchar contra la subida del IPC". Es "en lo que se debe de volcar el Gobierno", ha dicho el portavoz popular, Carlos García Sierra, en su intervención.

"Para hacer este sistema sostenible, lo primero que hay que hacer es bajar el IPC", ha apuntado antes del apoyo a la propuesta, que también ha contado con el visto bueno del diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista, no así de Ciudadanos, cuyo portavoz, Manuel Hernández, ha insistido en que es "irresponsable" con el actual incremento del IPC, una tasa que lo hace "insostenible".

ABASTECIMIENTO AGUA

En el pleno, la bancada del PSOE ha presentado la propuesta de instar a la Junta a realizar de manera "urgente" el proyecto de abastecimiento de agua de Almenara de Tormes en la margen izquierda, que ha sido rechazada al contar con los votos de los socialistas junto a Ciudadanos y el diputado no adscrito, y en contra del PP, que ha apuntado que las prioridades actuales de inversiones de este tipo pasan por Cabeza de Horno y Sierra de Francia.

El socialista Leonardo Bernal, en representación de su grupo, ha presentado la iniciativa, una intervención en la que ha destacado que es "el momento de reactivar la infraestructura" en su margen izquierdo.

Según el diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista, se trata de una iniciativa que se presentó por integrantes del PP y que "no se ejecutará", porque forma parte de iniciativas que "se prometen" en épocas electorales y luego "se convierten en promesas que no se cumplen", ha apostillado.

Manuel Hernández, en nombre del Grupo de Ciudadanos, ha insistido en que es "un proyecto necesario" que "se lleva esperando desde 2006" y que, en el caso de seguir, "habrá que revisarlo" porque "habrá variado todo", en referencia también al coste de los materiales después del paso de los años desde la redacción del documento que estipulaba un coste de 8,5 millones de euros.

Finalmente, en representación del Grupo Popular ha tomado la palabra Román Hernández, ha insistido en el propósito de "gestionar los recursos públicos" y "priorizar". Ante ello, ha reseñado que "las prioridades actuales" pasan por otros puntos de la provincia como Sierra de Francia y en la mancomunidad de Cabeza de Horno.

Además, ha apuntado que la estación de Valverdón ya cuenta con mecanismos para ayudar y aportar soluciones a esta zona. De ahí que haya remarcado el deseo de "afrontar la inversión cuando sea necesaria" y estén "solventados los otros problemas".

OBRADORES

Por otra parte, entre otros asuntos tratados, tampoco ha salido adelante la propuesta de crear obradores compartidos con diferentes usos para mejorar y favorecer la actividad agrícola y ganadera en la provincia, presentada por el diputado socialista Alfonso Buenaventura.

Sobre ella, ha destacado que esta práctica fomentaría la agricultura local y sostenible y la generación de "actividad y riqueza" en los municipios, una práctica que contempla la normativa de la Unión Europea y que cuenta con un manual de procedimiento, pues hay proyectos de este tipo en País Vasco o Comunidad Valenciana y "están funcionando".

El diputado no adscrito, Juan Francisco Bautista, ha dicho que "parece una oportunidad" para que los pequeños pueblos puedan "tener la posibilidad de realizar en vivo y en directo y con una calidad excepcional productos de cosecha propia" y que "puede solucionar algunas carencias".

El portavoz de Cs ha remarcado que, "al profundizar", ha destacado "dudas" al respecto y que "se acerca más a una idea no viable" que a una con futuro. Ante ello, ha incidido en "dar facilidades al pequeño productor, pero esta idea no es la solución". "No vemos que a nivel sanitario y de gestión pueda ser viable, nos faltan datos", ha añadido.

El popular Julián Barrera ha mostrado "dudas al respecto", que, según ha ido indagando en el tema ha reconocido que son "cada vez más complejas" por permisos, usos y rentabilidad, además de alertar de una "posible competencia al comercio local". Sobre los agricultores y ganaderos, "con la que les está cayendo encima, dudo mucho que la vean como una solución para sus problemas", ha apuntado.