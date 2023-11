Diputación "redoblará esfuerzos" para que la provincia sea más competitiva: "Hay que cuidar lo que funciona"

Pérez destaca la labor de la institución ante el reto de la España vaciada y "facilitar que la población viva donde quiere hacerlo"

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha subrayado que su equipo de gobierno "redoblará esfuerzos" durante esta legislatura para que la provincia sea más competitiva, al tiempo que ha abogado por seguir una línea continuista respecto al anterior mandato porque "hay que cuidar lo que funciona".

Así se ha manifestado el presidente provincial en una entrevista con Europa Press, en la que ha subrayado que la institución "ha demostrado ser la voz de los pueblos de la provincia y estar en todos y cada uno de esos municipios".

"Vamos a seguir haciendo ese esfuerzo, porque es un esfuerzo inversor importante de asistencia a los municipios, de atención a la cultura, de atención al turismo, de atención al sector primario, a la agricultura, a la pesca, a la industria. Creo que es la línea adecuada y lo que tenemos que hacer es redoblar esfuerzos en la medida que podamos para seguir haciendo esta tierra más competitiva en todos los órdenes. Y en el primer orden son las personas", ha sostenido.

En este sentido, ha apuntado que con las inversiones de la Diputación en los municipios se "facilita la vida de las personas allí donde quieren vivir, que es en los pueblos". "Cuando no ocurre, hablamos del drama, del reto demográfico y de la España vaciada. Si una administración como la Diputación, que es un gran ayuntamiento para los ayuntamientos, está ahí, esto facilita que la población pueda vivir donde quiera hacerlo. Y eso tiene muchísimos más beneficios que cualquier euro invertido en cualquiera de estos pueblos", ha defendido.

A nivel de legislatura, ha destacado que los proyectos de los Centros de Congresos de Alicante y Elche, así como las sedes de la corporación provincial en la ciudad ilicitana y en Benidorm, están "encarrilados" y ha subrayado que lo que deben hacer en el periodo 2023-2027 es "completarlo".

En este sentido, ha indicado que cada uno sigue su procedimiento de forma distinta, pero también paralela, porque "son inversiones muy diferentes en su génesis, aunque el objeto final sea el mismo, que es mejorar la capacidad y la competitividad" de la provincia.

En cuanto al Centro de Congresos de Alicante, ha avanzado que este mes de noviembre "seguro" que se reunirá la comisión técnica para evaluar los proyectos presentados, mientras que el de Elche "lleva otro ritmo" y trabajan en la finalización del convenio. Por su parte, las sedes de la Diputación en Elche y Benidorm "han seguido su trámite procedimental" y están a la espera de informes técnicos.

OFERTA CULTURAL "DE PRIMERÍSIMO NIVEL"

A nivel cultural, Pérez ha defendido que la cultura "tiene una sede potente en Alicante" y ha puesto en valor la exposición sobre Salvador Dalí en el MUBAG, que ha arrancado "con muy buenos números" y se exhibirá durante seis meses, así como las nominaciones a los Grammy latinos y americanos de la orquesta ADDA Simfònica, o el "éxito" del MARQ con muestras como 'Los guerreros de Xi'an'.

"Hay un corpus cultural de oferta cultural de primerísimo nivel en la provincia de Alicante. Nuestro programa está en seguir ofreciendo cultura del más alto nivel, en todos los ámbitos artísticos que permitan estas instalaciones y algunos más", ha recalcado.

En relación al MARQ ha subrayado que "no se trata de competir" con otros museos españoles, sino consigo mismos. "Se trata de romper ese en realidad techo inexistente de la oferta cultural de la provincia, que está a primerísimo nivel y que es capaz de atraer a personas de cualquier lugar del mundo a visitarla y a disfrutarla", ha enfatizado.

El presidente de la Diputación ha apuntado que es "un reto muy importante", ya que supone "un gran esfuerzo" en la programación y en la economía propia y "siempre está la incógnita de cuál va a ser la respuesta del público". Al respecto, ha ensalzado el "respaldo brutal" a la exposición de 'Los guerreros de Xi'an', que considera que es "una buena senda" para continuar con la oferta cultural provincial.

AMPLIAR PLAZOS A AYUNTAMIENTOS

Interpelado por los presupuestos de la Diputación para 2024, ha avanzado que están ultimando el borrador antes de reunirse con los grupos políticos y ha afirmado que ejercerán "el máximo diálogo" porque persiguen "el consenso absoluto".

Respecto a las críticas de la oposición a la baja ejecución de las actuaciones, Pérez ha admitido que es "un problema real de todas las administraciones", a causa de la ley de contratos, normas de transparencia, la "dificultad añadida" del incremento de los costes y un trámite administrativo "demasiado severo y encorsetado".

"Nosotros volcamos mucha responsabilidad en asistir a los municipios, esto es una tarea muy compartida, pero no podemos reclamarle tampoco agilidad a los ayuntamientos porque en este momento todas las administraciones, especialmente las locales, están muy estresadas en la planificación y en el lanzamiento, porque hay muchísima movilización de recursos que exigen muchísimo esfuerzo y no siempre llegas a tiempo en esos plazos", ha considerado.

En este sentido, ha subrayado que hacen un "esfuerzo" para prolongar y dar ampliaciones a esos plazos para que los ayuntamientos "puedan acomodar su realidad organizativa al importantísimo número de ayudas" que lanza la corporación. "La primera fase es ampliar esos plazos y luego estar al lado del que no ha llegado para proponer nuevos procesos y eso podrán acoger a ellos", ha relatado.

8 AÑOS DE "LUCES APAGADAS"

Por otra parte, en cuanto al nuevo Consell ha defendido el "cambio" para los primeros ediles, porque a su juicio "ahora hay alguien al otro lado". "Hemos estado ocho años con las luces apagadas en construcciones educativas o sanitarias en la provincia de Alicante, en realidad en toda la Comunitat Valenciana", ha criticado, mientras que ahora ha sostenido que sí se están realizando estas actuaciones.

"La Generalitat vivía de espaldas a la provincia de Alicante y, por lo tanto, a los municipios. Lo que han habido son guiños, nominaciones, pero no ha habido infraestructuras, no ha habido atención", ha acusado. Asimismo, ha apuntado que habrá "nuevos proyectos que no podrán ser atendidos, porque la deuda ha crecido considerablemente no, lo siguiente, cerca de 18.000 millones de euros".

PIDE UN FONDO DE COOPERACIÓN VOLUNTARIO

Preguntado por el Fondo de Cooperación tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucionales y nulos dos preceptos de la ley, pero ha avalado el resto de la norma siempre que la aportación sea proporcionada, Pérez ha aseverado que la resolución muestra que "la ley estaba mal hecha, mal trazada y había unos criterios que no eran válidos".

"Teníamos razón, inferían la autonomía y en la voluntariedad de las diputaciones a partir de un Fondo de Cooperación que tiene que ser autonómico. Esto era un tic ideológico, las diputaciones con su economía para el Consell anterior, el de Ximo Puig, eran una suerte de cajero automático, lanzaban el proyecto y le decían a la Diputación 'págalo tú'", ha aseverado.

En este sentido, ha defendido que la institución provincial alicantina "no se ha negado" a un Fondo de Cooperación "bien hecho". "Lo que hay que hacer ahora es modificar eso. El Fondo de Cooperación tiene que ser voluntario para las diputaciones. Si es voluntario ya no afecta a nuestra autonomía, ahí estaremos", ha asegurado, al tiempo que ha recalcado que debe ayudar "de verdad a los pueblos más pequeños".