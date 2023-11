La Diputación recibe la visita de una institución de Croacia y le muestra su trabajo con fondos europeos

La Diputación de Córdoba ha recibido la visita institucional de una comitiva de una institución pública de Croacia, Regional Coordinator of Region of Istria for European Programmes and Funds, con la intención de conocer el estado, desarrollo y ejecución de determinados proyectos europeos llevados a cabo por la institución provincial para la preparación de iniciativas para la región de Istria y sus instituciones y organismos regionales.

En este sentido, la delegada de Hacienda y Fondos Europeos de la institución provincial, Ana Rosa Ruz, quien ha agradecido la visita y el interés mostrado en el desarrollo de los proyectos por la administración provincial cordobesa, ha resaltado "la importante imagen que estamos extrapolando al territorio europeo en materia de fondos europeos, ya que estamos movilizando una importantísima cantidad de capital, lo que está revirtiendo en importantes mejoras medioambientales, empresariales, de asistencia social, relativas a la tecnología y a la transformación digital, entre otras".

Ruz, que ha vislumbrado la posibilidad de que ambas instituciones se puedan convertir en posibles socias para futuras convocatorias, ha apostillado que "le hemos mostrado cómo se están ejecutando diferentes iniciativas europeas, en los distintos marcos de financiación tanto las financiadas con fondos Next Generation como Interreg Poctep o Feder, entre los que cabe destacar los relativos a Economía Baja en Carbono, Hub Acelera Pyme, Córdoba Next Generation contra la Despoblación, el relativo a la Digitalización del sector público en la provincia de Córdoba, la Oficina de Transformación Comunitaria y Caminos Jacobeos del Oeste Peninsular, entre otros".

La delegada de Hacienda y Fondos Europeos ha estado acompañada por su homóloga en el Departamento de Desarrollo Tecnológico y Transformación Digital y presidenta de la Empresa Provincial de Informática (Eprinsa), Sara Alguacil, quien ha agradecido la visita de esta representación croata a la Diputación.

Alguacil, además, ha explicado que "desde Eprinsa se están ejecutando importante proyectos como Enlaza, un proyecto Smartcity en el que la institución lleva trabajando desde 2019, con el objetivo de modernizar y fortalecer la infraestructura de comunicaciones y tecnología en la provincia, impulsando la conectividad digital y la transformación tecnológica en la misma".

Además, Alguacil ha recalcado la importancia de contar con la empresa provincial para el desarrollo de estos proyectos ya que "contamos con importantes herramientas informáticas para poder digitalizar los procesos de trabajo con la administración pública".

PROYECTOS CON FINANCIACIÓN NEXT GENERATION

La Diputación de Córdoba y sus empresas gestionan, actualmente, 11.991.033 euros de proyectos procedentes de Fondos Next Generation, una experiencia que "nos ha convertido, sin lugar a dudas, en motor de impulso para los municipios de la provincia, abriendo, además, nuevas oportunidades de desarrollo para la ciudadanía", ha matizado Ruz.

Entre los proyectos que se están desarrollando se encuentran Córdoba Distrito Smart (1.489.753 euros), Hub rural Acelera Pyme (512.500 euros), Camino Mozárabe (281.994 euros), Descarbonización, Transformación Digital, Formación, Acompañamiento y Desarrollo Digital para los Comercios de Cercanía (625.000 euros); Arquitectura Integrada para la Prestación de un Servicio Seguro, Sostenible y Distribuido (4.122.018 euros) y OTC para la Promoción y Dinamización de Comunidades Energéticas (271.312 euros).

A todos ellos, se suman en el ámbito de la gestión de residuos, a través de Epremasa, proyectos por valor de 3.376.719 euros, siendo tales los de Implantación de Recogida Selectiva de Biorresiduos, Tratamiento de Biorresiduos en Dos Torres, la construcción de nuevas instalaciones o la creación de la experiencia turística centrada en el oleoturismo.

Finalmente, en lo que respecta al ámbito de los servicios sociales, tenemos el denominado Vincúlate (370.375 euros), Puerta a Puerta (286.767 euros), Reinserción Sociolaboral a Familias con Especial Atención a Infancia (329.962 euros) o la tecnología y los servicios sociales al servicios de la ciudadanía (324.650 euros).