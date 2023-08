La Diputación propone a la CHG y a la Junta hacer un plan "a medio y largo plazo" para el suministro de agua

El presidente del organismo provincial, Javier Fernández, sostiene que "hay que sacar la sequía del debate político"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ofrece a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consensuar un plan "a medio y largo plazo" con el que abordar la sequía y los problemas de suministro de agua en la provincia de Sevilla, especialmente en las zonas de la Sierra Sur y Sierra Morena. El organismo provincial "puede colaborar y quiere estar para apoyar con infraestructuras y con inversiones".

En declaraciones a Europa Press, el mandatario provincial defiende la necesidad de "planificar para que cuando venga otro ciclo de sequía, que vendrá, seamos capaces de soportarlo con mayor solvencia que la que estamos teniendo en estos momentos. Esto es cíclico". De hecho, en la provincia de Sevilla, el Consorcio del Huesna, que abastece a 18 municipios y a cerca de 250.000 habitantes, ha elevado el nivel de medidas de contención y ahorro al situarse las reservas del pantano del Huesna por debajo de los 48 hectómetros cúbicos.

En esta misma línea, el Pleno de Diputación aprobaba el 27 de julio en su última sesión antes de las vacaciones de agosto garantizar el suministro de camiones cisterna a todos aquellos municipios que así lo requieran para poder abastecer a la población de agua potable. Se están "ultimando" los trámites administrativos que permitirán adoptar estas medidas de urgencia. Municipios como Aguadulce, Casariche, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción y Pedrera han tenido que aplicar cortes en el suministro ante la falta de recursos.

Por ello, el presidente de la Diputación apunta a dos "retos" en materia de sequía. A corto plazo, "lo que haya que hacer y lo que haya que invertir para abastecer de agua a los territorios" que lo necesiten; en el medio plazo, "planificar y sacar de una vez por todas este tema del debate político". "La sequía no puede ser un arma arrojadiza", sentencia, destacando a renglón seguido que un porcentaje "muy importante" de las inversiones de la Junta en materia hídrica proceden de fondos europeos.

En el corto plazo, "no puede haber un milagro. No hay milagros para resolver la sequía", reconoce Fernández, que, sin embargo, defiende que lo que sí se puede es "intentar ver dónde están los problemas y avanzar", subrayando que las competencias en materia de agua "no son de la Diputación, pero tenemos que estar al lado de los pueblos que tienen problemas". "Sin querer desviar la cuestión de fondo, hay una cosa que aclarar, porque hay administraciones que son muy expertas en ponerse de perfil", sostiene el presidente de la Diputación, para el que "con la sequía pasa como con los incendios: un incendio hay que resolverlo en invierno".

El Pleno de la Diputación ha aprobado recientemente las declaraciones de emergencia no catastrófica de cinco municipios de la provincia, y en algunos casos sus correspondientes prórrogas, que se han venido produciendo entre el 15 y el 24 de este pasado mes de julio y que han llevado a la Diputación, a través de su Área de Servicios Públicos Supramunicipales, a tramitar por la vía de emergencia contratos para garantizar el suministro de agua potable a los vecinos de estos municipios.

En concreto, a los vecinos de Aguadulce se les garantizará en los próximos días el suministro de agua potable a través de un camión cisterna con capacidad mínima de 25.000 litros, durante el tiempo "indispensable" para paliar la situación de excepcionalidad. En Casariche, la Diputación ha ejecutado las obras de la ampliación de toma y estación de tratamiento de agua potable en Badolatosa para el abastecimiento de Casariche, que están ya recepcionadas y pendientes de que se resuelvan los permisos sectoriales necesarios de Sanidad y suministro eléctrico para poner en funcionamiento la planta a finales de este mes, lo que justifica mientras tanto la adopción de medidas excepcionales necesarias para paliar la actual situación.

En Guadalcanal se encuentran en ejecución las obras de emergencia de cinco sondeos de investigación y un sondeo de explotación con equipamiento eléctrico, hidráulico y conducciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, con un presupuesto de 1,7 millones de euros, y que hasta el momento no han generado fuentes de suministro alternativas en la cantidad necesaria para paliar la situación de sequía. Se están ampliando los trabajos en esta línea para llevar a cabo las medidas o actuaciones que sean necesarias para garantizar la prestación del servicio público y el abastecimiento de agua potable, con gastos asumidos por la Diputación.

En Pedrera, las obras de emergencia consistentes en la construcción de una conducción de abastecimiento desde el nuevo sondeo en el Cerro de La Cruz con el depósito de El Puntal, y la conducción de abastecimiento desde la impulsión del Cerro de la Cruz al depósito de Pedrera, tienen finalización prevista para primeros del mes de agosto. En este sentido, se ha trabajado en la previsión de suministro alternativo de agua mediante cisternas, para que en caso de necesidad, el suministro a los ciudadanos de agua potable sea inmediato.

Por último, para Las Navas de la Concepción, la Diputación ha planteado la toma de medidas de urgencia, dado que el municipio tiene graves problemas de abastecimiento de agua para consumo humano, como consecuencia de la disminución de los recursos hídricos del subsuelo, generada por la falta de lluvias y la explotación agraria y ganadera de la zona, a lo que se suma el incremento en la demanda derivado del aumento de la población flotante durante los fines de semana y verano. Como consecuencia se está estudiando la ejecución de un nuevo sondeo que refuerce los recursos hídricos disponibles.