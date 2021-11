La Diputación de Pontevedra dará a conocer su programación cultural y de igualdad para 2022 en la feria Culturgal

El ente provincial lanza cuatro nuevas acciones formativas para esta próxima semana en el marco de Smartpeme

La Feria de las Industrias Culturales de Galicia, Culturgal, se desarrollará entre el 26 y el 28 de noviembre y contará con la participación de la Diputación de Pontevedra, que dará a conocer su programación cultural y de igualdad para 2022.

En un comunicado han destacado la presencia del sector audiovisual a través de los festivales #RíasBaixasFilmFest. Además, el stand del ente provincial acogerá la presentación de la oferta cultural de una decena de ayuntamientos, y casi 30 protagonizarán un audiovisual con sus propuestas.

Durante la primera jornada de la feria, a las 17 horas, tendrá lugar la performance de Ana Gesto, artista visual participante en el programa 'Mulleres en acción. Violencia Zero'. Gesto realizará la pieza 'Acción e variacións para Do de peito' en la que hará hincapié en las diferencias y dificultades "en la búsqueda de dar el do de pecho".

Ese mismo día la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, presentará la séptima edición del programa 'Mulleres en acción. Violencia Zero', bajo el lema 'Fronte ao patriarcado, artistas que moven, removen econmoven. Móvete con elas contra a violencia machista!', que empleará diferentes manifestaciones artísticas "para provocar una reacción social contra la violencia machista en 25 municipios de la provincia".

Ya el sábado 27, a las 11,15 horas, Silva presentará la programación cultural de la Diputación de Pontevedra para 2022. Dará a conocer también el "impulso" de los festivales del audiovisual de la provincia aglutinados bajo la marca #RíasBaixasFilmFest.

Posteriormente a las 20,30 horas, la presidenta presentará la colecciónde historias dirigida al público juvenil 'Defensoras de dereitos', impulsada por la institución provincial junto a la Coordinadora galega de ONGD "para poner en valor el trabajo de las mujeres defensoras de los derechos humanos, que rompieron moldes establecidos y trabajan por el cambio social en Mesoamérica".

CURSOS SMARTPEME

En otro orden de cosas, la Diputación de Pontevedra ha lanzado cuatro nuevas acciones formativas online para la próxima semana, a través de SmartPeme. Los cursos abordarán la fabricación digital de impresiones, herramientas digitales, fotografía para joyería y la utilización de Pinterest para e-commerce.

Así, este martes 23 se impartirá el taller 'Fabricación dixital,Laminator resina preparación de impresións'; el miércoles 24 por la mañana será el turno de 'Ferramentas dixitais para restauración e hostalería', y por la tarde, 'Fotografía para xoiería'. El jueves 25 se impartirá el curso 'Pinterest para E-commerce'.

Los interesados pueden inscribirse a través del sitio web de SmartPeme en la url de cada evento. También podrán hacer enviando un correo a la página web info.smartpeme@depo.es ou no teléfono 886 202 020.