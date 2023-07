Diputación y Junta sientan las bases para garantizar la calidad del abastecimiento de agua en el Norte

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, han firmado este miércoles en el Palacio de la Merced, sede de la institución provincial, el protocolo en materia de mejora de la garantía y calidad del abastecimiento de los municipios de la zona Norte.

En declaraciones a los periodistas, la consejera ha mostrado su "satisfacción" por la firma del protocolo con la nueva Diputación de Córdoba, dos administraciones que se dan la mano para abordar una problemática heredada y en la que "el ejecutivo andaluz se está afanando desde su llegada para intentar paliar", tanto es así que, como ha explicado, "no se dudó en poner en el tercer Decreto de Sequía la partida presupuestaria necesaria para auxiliar a la zona norte de la provincia de Córdoba mediante la financiación de la adecuación de la ETAP de Sierra Boyera".

A este respecto, la consejera ha argumentado que con este protocolo se deja claro que "vamos a ayudar a mejorar la potabilización del agua para que los vecinos de la zona de Los Pedroches y el Alto Guadiato tengan garantizado el abastecimiento y un uso de agua normalizado del mismo a futuro". Y es que, como ha resaltado, "es de justicia" dar esta posibilidad a los cordobeses de estas zonas a través de un protocolo en el que el ejecutivo andaluz se compromete a aportar la financiación, así como trabajar con la Diputación en ayudar en otras cuestiones que lo precise como pueden ser la erradicación de fugas de agua.

Asimismo, ha aprovechado el acto de firma para explicar que "el ejecutivo andaluz actual se encontró, al acceder al gobierno, con un proyecto, el de La Colada-Sierra Boyera completamente paralizado". Y ha incidido en que se fue consciente de que "necesitaba una impulsión y eso es lo que hizo este gobierno al rescatarlo y poner 11,3 millones de euros de inversión para llevarlo a cabo". La conducción entre La Colada y Sierra Boyera "va a solucionar el problema de déficit y de calidad hídrica en el norte de la provincia y va a propiciar nuevas posibilidades de futuro para la agricultura, la ganadería o la industria de la zona".

En este sentido, Carmen Crespo ha asegurado que "ese proyecto no se va a parar y lo vamos a licitar para dar una mayor garantía de futuro a la zona norte de Córdoba". De hecho, la consejera ha ido más allá al hablar de que "se necesita es ese triangulo necesario que permita conectar Sierra Boyera con La Colada y Puente Nuevo". Y ese, a su juicio, "tiene que ser el futuro".

A este respecto, Crespo ha vuelto a decir que desde Andalucía se va a volver a reclamar el proyecto de Puente Nuevo-Sierra Boyera a la administración competente en esta cuenca que no es otra que la Confederación Hidrográfica del Guadiana y, por tanto, el Gobierno de España. No obstante, ha incidido en que "se va a pelear por conseguir este proyecto fundamental para la provincia".

Eso "no significa que la Junta de Andalucía no vaya a estar porque el ejecutivo andaluz ya ha demostrado que, aun no siendo competente, se está vinculando a numerosos proyectos con el fin de auxiliar, como estamos haciendo, a los muchos municipios andaluces y, en este caso, a los vecinos de Los Pedroches", ha dicho.

"COMPROMISO PARA FINANCIAR LA MEJOR OPCIÓN"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha explicado que "el documento incluye el compromiso de la Junta de Andalucía a financiar la mejor opción para la potabilización del agua, de la que dependen más de 80.000 vecinos de la zona Norte de la provincia".

Del mismo modo, ha continuado Salvador Fuentes, "se establece la compensación económica de la administración autonómica en relación con la auditoría de pérdidas de conducciones que va desde La Colada hasta Sierra Boyera".

Para el máximo responsable de la Diputación, "se trata de acuerdos que vienen a solucionar los problemas estructurales existentes, a través de la planificación y de la colaboración entre la institución provincial y la Junta de Andalucía".

Según ha comentado el presidente provincial, "como hemos venido anunciando, la ETAP necesita actuaciones urgentes que nos permitan solucionar los problemas de abastecimiento, incluyendo una planta potabilizadora moderna, inversiones que, en los próximos cuatro años, rondarán los cinco millones de euros".

"Quisiera agradecer el compromiso y el interés demostrado por la consejera, puesto que consideramos de gran importancia su presencia hoy aquí por lo que supone para esta Diputación y para el norte de la provincia", ha insistido Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho referencia "a la necesidad de adecuar la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Boyera, estando en estos momentos trabajando una fórmula de potabilización bien por ósmosis o por ultrafiltración. Tenemos que ver el resultado de ambas fórmulas, si bien son métodos muy caros que se encarecen aún más porque no hay agua y ésto dificulta el proceso".