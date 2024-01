La Diputación de Guadalajara moviliza un operativo de 11 vehículos y 38 trabajadores ante las posibles nevadas

Ante los avisos de temporal de nieve y frío que a partir de este miércoles puede afectar a gran parte de España, la Diputación de Guadalajara ha movilizado los recursos que componen su Operativo de Vialidad Invernal para hacer frente a las posibles incidencias que pueda causar la nieve.

Dicho operativo está distribuido en cinco zonas de actuación, una por cada Centro Comarcal de la Diputación (Cogolludo, Guadalajara, Sigüenza, Molina de Aragón y Cifuentes), y cuenta con 10 camiones quitanieves, una máquina retroexcavadora y un total de 38 trabajadores, concretamente diez conductores, veinte operarios, tres encargados y cinco ingenieros, uno por cada zona operativa, para labores de dirección, según ha informado la Diputación en nota de prensa.

Además de estos recursos propios, la Diputación tiene contratos de ayuda a vialidad invernal por horas con varias empresas que, en caso necesario, podrían aportar medios adicionales en los entornos de El Cardoso de la Sierra, Cantalojas, Checa y el Valle del Mesa.

Además de los vehículos y medios personales, la Diputación cuenta también con seis depósitos de sal distribuidos entre las cinco zonas operativas del Plan de Vialidad Invernal: Cogolludo, Alovera (zona de Guadalajara), Sigüenza, Cifuentes, Molina de Aragón y Alcoroches.

De acuerdo con la información facilitada por el Servicio de Infraestructuras de la Diputación, hasta el momento no se han producido nevadas importantes en la provincia de Guadalajara. Ha nevado en zonas de las sierras, en los puntos de mayor altitud, con poca duración y capas de poco espesor, que han permitido la circulación de vehículos. No obstante, se recomienda evitar los viajes no necesarios, así como el uso de cadenas y neumáticos de invierno en condiciones de hielo y nieve.