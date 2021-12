Diputación exige a la Junta la ampliación del suelo industrial en Martos

La Diputación de Jaén ha aprobado una moción del PSOE en la que se exige a la Junta de Andalucía que retome los contactos con el Ayuntamiento de Martos para proceder a la ampliación de suelo industrial en esta ciudad y que facilite así la instalación de iniciativas empresariales.

Durante el pleno de la Diputación, el diputado socialista Luis Carmona reprochó a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que anunciara una inminente reunión con el Ayuntamiento en septiembre y que "ésta todavía no se haya producido cuando vamos a terminar ya 2021". "No ha habido absolutamente ningún tipo de contacto", ha criticado Carmona, quien ha señalado que la actual Junta heredó un acuerdo de 2018 a tres bandas entre propietarios, Ayuntamiento y anterior Junta.

Según Carmona, la Junta ha "paralizado, bloqueado y congelado" el acuerdo ya que ya "han pasado tres años y esta Junta no ha sido capaz de hacer absolutamente nada". Carmona ha pedido al Gobierno andaluz que "no tergiversen más los hechos", porque "ya no pueden engañar más a nadie" y la realidad es que PP y Cs "no han movido ni un dedo, ya sea por incapacidad manifiesta o por mala fe".

Ha incidido en que la ampliación de suelo industrial "es importante para Martos, su comarca y la provincia de Jaén" y ha reiterado que la obligación de la Junta es "permitir que la iniciativa empresarial pueda generar riqueza y empleo".

"Martos y la provincia de Jaén tienen que seguir prosperando a pesar de esos palos en las ruedas de la Junta. No les digo ya que inviertan en empleo, lo que sí les digo es que sean facilitadores del suelo", ha dicho el diputado provincial.

La Diputación también ha aprobado la segunda moción del PSOE para pedir a la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en industria y energía, que "intervenga en el grave problema de los apagones eléctricos que sufren miles de jiennenses, que inste a la compañía a que garantice un suministro de calidad, que evalúe la situación y que le exija explicaciones por una situación que es verdaderamente inaceptable".

"Padecer cortes y microcortes de luz con esta frecuencia no es el mejor incentivo para atraer visitantes, empresas y actividad económica en general a la provincia", ha argumentado José Luis Hidalgo.

El diputado socialista ha afirmado que "no es de recibo la situación que sufren varios municipios de la provincia por la falta de calidad en el suministro eléctrico" y que esos apagones causan "trastornos que alteran el día a día de empresas y familias", con proyectos empresariales "paralizados o en riesgo".

Ha añadido que las almazaras sufren cortes en tiempos de recolección, ocasionando "retrasos y daños en las maquinarias", las entidades bancarias "no pueden atender a la ciudadanía" y que incluso los servicios sanitarios tienen "serios problemas en su funcionamiento al quedarse sin acceso a los historiales de los pacientes por ejemplo".

Hidalgo ha finalizado su intervención poniendo el ejemplo de La Bobadilla, una pedanía de Alcaudete (Jaén) que ha llegado a sufrir 20 cortes diarios y que esta Nochebuena, en concreto, sufrió un total de 14.

"El alcalde de La Bobadilla envió un escrito a la Junta, sin respuesta, pero es que 156 vecinos le enviaron un escrito a la Junta en diciembre de 2019, sin respuesta. La Junta tiene que hacer su trabajo y atender estas reclamaciones", ha concluido.