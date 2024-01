Diputación dice que Guggenheim Urdaibai sigue adelante y pondrá los recursos para que no se retrase tanto como el TAV

Afirma que en los próximos meses se materializarán trabajos incluidos dentro del presupuesto de 40 millones destinado por el Gobierno central

La portavoz de la Diputación foral de Bizkaia, Leixuri Arrizabalaga, ha afirmado que el proyecto del Guggenheim Urdaibai "sigue adelante" y espera que no se retrase tanto como el TAV. "Pondremos todos los recursos disponibles para que eso no ocurra", ha asegurado.

Arrizabalaga ha realizado estas manifestaciones en la rueda de prensa ofrecida para explicar los asuntos aprobados en Consejo de Gobierno de la Institución Foral y donde se ha referido al plazo de dos años que se ha dado el Patronato del Guggeheim para reflexionar sobre la ampliación del museo en Urdaibai.

La portavoz foral ha indicado que los plazos son los que se han planteado durante esta semana y ha recordado que, dentro del Patronato, se ha planificado un calendario con una estimación de dos años.

Según ha precisado, para poder concretar el proyecto del Guggenheim Urdaibai es necesario hacer cuestiones previas que "requieren de tiempo". "Estamos hablando de modificaciones de planeamientos urbanísticos, de poner en marcha procesos de participación ciudadana, recogida de alegaciones, contestación, estamos hablando también de un estudio de necesidades, de un plan de actuaciones medioambientales conveniado con el Ministerio de Transición Ecológica, trabajos de descontaminación. También habrá que ver en qué queda el recurso que se ha interpuesto contra la decisión de establecer la línea también de costas", ha añadido.

Según ha apuntado, todas estas cuestiones requieren de "un tiempo", son procesos administrativos que están tasados y desde el Patronato se estima unos dos años para su realización. Ha añadido que, una vez que estos trabajos se vayan realizando y "se vayan disipando dudas o cuestiones, "se podrá concretar lo que es el proyecto" y, por tanto,"todas las partes intervinientes tendrán clara lo que es la cuestión del proyecto".

Leixuri Arrizabalaga ha asegurado que, en ningún momento, se trata de abrir un plazo de reflexión "sobre si seguir adelante o no con el proyecto".

"Lo que se ha abierto es una reflexión de cómo debe ser ese proyecto y para que eso se pueda dar son necesarias muchísimos trabajos previos que son los que siguen adelante y por eso entendemos que la apuesta es firme", ha añadido.

Cuestionada por las "dudas" del Lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre el proyecto, ha respondido que "tendrá que dar las explicaciones el propio Lehendakari". "Nosotros entendemos que todas las cuestiones son claras, se han debatido y se ha analizado dentro del patronato, hay un calendario establecido y seguimos adelante en base a ese calendario", ha añadido.

Por otra parte, en relación al mensaje que se quiere lanzar a la sociedad y, preguntada por si pueden tener la impresión de que este proyecto se puede convertir en un nuevo TAV, por los retrasos acumulados, la portavoz de la Diputación foral de Bizkaia ha indicado que el mensaje que quieren lanzar es que el proyecto del Guggenheim Urdaibai "sigue adelante", que es "una decisión firme y que, sobre todo y ante todo, es una oportunidad".

"Es una oportunidad para la comarca de Busturialdea, para la biosfera de Urdaibai y también para el territorio de Bizkaia, que no lo vean como una amenaza", ha remarcado.

La portavoz foral ha añadido que, en cuanto todos los trabajos previos se vayan realizando, "se podrá concretar el proyecto y se dará a conocer". En este sentido, se ha mostrado convencida de que no solamente las personas que viven en la comarca de Urdaibai sino que todos los vizcaínos estarán convencidos "de que es una buena oportunidad y de que es un gran proyecto".

Asimismo, en relación a la comparación con el TAV, ha asegurado que el proyecto se encuentra "ahora mismo bastante más adelantado que hace 16 años" cuando se dio a conocer.

"Ya tenemos convenio con el Ministerio de Transición Ecológica, tenemos presupuesto, hasta ahora estas cuestiones no estaban encima de la mesa, tenemos un plazo establecido y un proceso administrativo que ya está en marcha, por tanto, no tiene nada que ver la situación de hace 16 años con la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Es una apuesta firme. Esperemos que no se retrase tanto como lo que es el acceso del TAV al territorio. En cuanto esté en nuestras manos pondremos todos los recursos disponibles para que eso no ocurra y que sea un proyecto, que sea una realidad", ha asegurado.

40 MILLONES

Preguntada por si no se va a hacer uso, de momento, de la partida de 40 millones del Gobierno central para el proyecto, y si se mantienen en stand-by algunas de las medidas de impacto ambiental ya presupuestadas, ha respondido que no y que, "de hecho, ya se están llevando trabajos a cabo dentro de ese convenio con el Ministerio de Transición Ecológica".

"Todas las cuestiones de descontaminación, de regenerar la zona, vienen de la mano de ese convenio firmado con el Ministerio y, de ahí, esos 40 millones para poder realizar todos esos trabajos", ha indicado la portavoz que ha precisado que "en los próximos meses se materializarán todos esos trabajos". "Por eso la estimación de esos dos años", ha agregado.

En relación a abrir el proyecto a la participación, ha precisado que se refiere al proceso establecido en el marco de las modificaciones del Plan Territorial Sectorial, donde todas las personas interesadas podrán intervenir, hacer sus aportaciones y sus alegaciones.

La portavoz de la Diputación foral de Bizkaia ha añadido que, hasta que no se aclaren todas las cuestiones citadas, no se van a poder dar detalles de concreción y, por lo tanto, poner en marcha el concurso internacional de ideas. Ha asegurado que, "si se lanzara un concurso de ideas, sería totalmente incoherente, porque quien quisiera presentarse no tendría datos correctos de cómo debería de concretar ese proyecto".

"Primero tienen que estar todos esos trabajos finalizados para poder presentar cuáles serían ya las necesidades definitivas de ese proyecto", ha añadido.