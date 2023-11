La Diputación destina 450.000 euros a obras en la potabilizadora de Cazalla, que lleva seis días sin agua

La Diputación de Sevilla está ya "actuando" en el municipio de Cazalla de la Sierra, en la Sierra Norte, con obras en la potabilizadora que rondan los 450.000 euros. Cazalla lleva seis días sin poder consumir el agua del grifo por los elevados índices de turbidez como consecuencia de los sedimentos acumulados en los acuíferos y en el pantano del Sotillo y arrastrados por las fuertes lluvias de las últimas semanas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del organismo provincial, que se ha puesto a disposición del ayuntamiento cazallero una vez que éste ha decretado el estado de emergencia no catastrófica, un trámite necesario para que la ayuda de la Diputación pudiera activarse.

El alcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla), Adrián Torres Rosendo, ha confirmado que en los primeros análisis que se han hecho y que son preceptivos tras declarar la Junta que el agua no era apta para el consumo se apunta a la necesidad de más dosis de flóculos para "reducir la turbidez".

Mientras se restablece el suministro, el Ayuntamiento ha instalado junto a la plaza de toros un camión cisterna con 25.000 litros de capacidad para garantizar el suministro a sus 4.700 vecinos. Además de la ayuda puntual y urgente para garantizar el suministro humano, el alcalde de Cazalla adelantaba estos días que pediría fondos a la Diputación con los que poder mejorar el circuito de tratamiento del agua.

La Junta ha detallado que el agua del grifo no podrá utilizarse para beber ni en el proceso de preparación o elaboración de alimentos. No obstante, ha indicado que "no existe inconveniente sanitario para utilizarla para la limpieza del hogar y la vajilla, así como para el aseo personal". Cazalla es el segundo municipio con el agua declarada no apta para el consumo después de Lora del Río.