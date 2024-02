Diputación del Común avisa de que "algo está pasando" con las camareras de piso: sobrecarga y absentismo laboral

La adjunta en Igualdad de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, ha advertido este jueves de que "algo está pasando" en el subsector de las camareras de piso si se analizan los indicadores de sobrecarga de trabajo y absentismo laboral.

En una declaración difundida por la institución tras reunirse con el presidente de la Cehat y Ashotel, Jorge Marichal, ha apuntado que "evidentemente" hay sobrecarga de trabajo y en un sector que en el servicio tiene que ser "impecable" se pregunta quién va a limpiar las habitaciones.

En ese sentido ha comentado que hay generar herramientas para medir la productividad y valorar el riesgo laboral, y a medio plazo, seguir trabajando a través del Defensor del Pueblo en la propuesta de impulsar una jubilación anticipada dado que es una competencia estatal.

Ha apuntado que la situación laboral de las camareras de piso "es una problemática que no se ha resuelto y que era necesario abordar" y por ello, ha valorado el "compromiso" de la patronal por buscar soluciones y de la propia Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que ha encargado un estudio sobre las condiciones ergonómicas y psicosociales en el sector hotelero de Canarias, con la visita a 228 hoteles de las islas.

Asimismo, ha resaltado que el Gobierno va a perseguir que "al infractor turístico le caiga el peso de la ley" porque "está claro" que se pueden "mejorar" las condiciones de las trabajadoras.

Así, ha instado a "atajar de raíz" el problema porque al final "perjudica a todos", a trabajadores, clientes y empresarios.

Ha recordado que en 2018 ya llegó una queja sobre la situación laboral de las camareras de piso, se trasladó al Gobierno canario "y no se resolvió a la vista de la situación actual".

Barrera espera que "de una vez por todas" se aborden todos los problemas que afectan a las camareras de piso, que se pueda "controlar a quien incumple y a quien cumple", con los comités de empresa haciendo su labor y que el empresario se avenga a "corregir los desperfectos o las malas praxis".

Asimismo ha resaltado que se trata de un sector "tremendamente feminizado" y se ha preguntado "por qué" los hombres no trabajan en este sector. "Nadie impida a un hombre trabajar como camarero de piso, pero son mujeres", ha explicado.

Marichal ha indicado que los empresarios hoteleros tienen "la mejor de las intenciones" para seguir buscando soluciones dada que la buena salud de la plantilla es un "tema importantísimo" porque los empleados forman parte de la "familia" de una compañía.

MARICHAL: "SOMOS LOS PRIMEROS EN DENUNCIAR"

Así, tras avanzar en "la pata" de la sostenibilidad, las infraestructuras y la tecnología ahora se trata de insistir también en la "parte social", con un trabajo ya avanzado cuando, junto al Gobierno canario y los sindicatos, se realizó en 2015 el primer estudio sobre las condiciones de las camareras de piso.

Ha apuntado que es bueno conocer "las inquietudes y necesidades" de todas las partes implicadas en el negocio turístico y se trata de "dar la cara".

Ha dicho también que tienen "una relación fluida y ágil" con los sindicatos y que las puertas de los hoteles están abiertas para buscar mejoras en el colectivo, si bien ha dejado claro que salvo algún "episodio", las condiciones laborales se cumplen "al 100%".

"No somos perfectos ni somos 100% eficaces pero se trabaja en intentarlo y desde luego no hemos sido sospechosos de no decir que donde haya una situación injusta, una situación legal o ilegal, somos los primeros en denunciar", ha agregado.