Diputación y Caja Rural de Soria "unen fuerzas" para combatir la exclusión financiera en medio rural con una Banca Móvil

La Diputación de Soria y la Caja Rural de Soria han "unido sus fuerzas" para combatir la exclusión financiera en el medio rural con la puesta en marcha de la Banca Móvil

Su funcionamiento arrancó a finales del pasado años y llega a 51 pueblos, algunos de ellos de apenas 25 censados, a través de 17 rutas, dando servicio a más de 4.100 personas.

El servicio financiero llega al menos una vez al mes a cada localidad, y en algunos casos dos veces, con un calendario fijado. La Banca Móvil ofrece los mismos servicios que una oficina física, además de, mediante un TPV, ofrecer efectivo a clientes de otras entidades.

El presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez, y el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, han visitado este jueves la localidad soriana de Adradas para supervisar el progreso del proyecto.

PROYECTO DE DIPUTACIÓN

Serrano ha recordado que desde la Institución Provincial se llevaba tiempo "estudiando varias soluciones" para hacer frente a la exclusión financiera como la "implantación de cajeros o habilitar los bibliobuses", algo que tenía "problemas legales".

Así, la Diputación planteó una licitación a cuatro años por 300.000 euros, 75.000 anuales, a favor de Caja Rural para implantar dicho servicio de Banca Móvil. La financiación para el desarrollo de este proyecto llegó gracias al 'Plan Soria'.

"La elección de Caja Rural de Soria como proveedor del servicio no fue casual, se reconoció que la oferta no solo cumplía con los requisitos técnicos y de cobertura, sino que también compartía la visión de mejora continua y excelencia en el servicio", ha señalado Serrano, que ha reconocido que "si no lo hubiera prestado Caja Rural no lo habría hecho nadie".

El presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez, ha recalcado el lema de la entidad, "lo primero las personas", y dentro de ello, "las más sensibles, las más olvidadas" que son las de "nuestros pueblos", los que han hecho crecer a la entidad soriana.

Así, ha incidido en el "gran tándem" con Diputación para hacer frente a la falta de servicios al medio rural. "Los pueblos son nuestra razón de ser, nunca se tienen que sentir solos y este servicio lo corrobora", ha manifestado Martínez.

Durante la jornada ha estado el alcalde de Adradas, César Huerta, que ha agradecido este servicio en su localidad, donde ya no llega el médico y tampoco hay tiendas, aunque el panadero sí que llega "aunque no a diario" y también una furgoneta de congelados.

BANCA MÓVIL DESDE 2009

Desde 2009, Caja Rural de Soria ha estado a la vanguardia de este servicio con una unidad móvil, siendo pioneros en España.

La actual expansión, en alianza con Diputación, ha permitido la incorporación de una nueva oficina móvil que busca mitigar la falta de servicios bancarios en áreas especialmente afectadas por esta problemática.

Caja Rural de Soria ahora presta en total servicios en 95 localidades en la provincia, combinando oficinas físicas, cajeros automáticos, puntos de atención presencial y las innovadoras oficinas móviles.

Las unidades móviles bancarias cuentan con guardia de seguridad y están equipadas para realizar una amplia gama de operaciones bancarias, asegurando así que los residentes rurales tengan acceso a servicios financieros completos sin necesidad de desplazamientos largos.

La red de la entidad en la provincia incluye 28 oficinas físicas y 23 cajeros automáticos, además de diez puntos de atención presencial establecidos en colaboración con ayuntamientos locales.

En 19 de los pueblos donde Caja Rural de Soria tiene presencia física es la única entidad bancaria disponible.