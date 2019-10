La Diputación de Barcelona rechaza una moción de Cs de condena a la "violencia" tras la sentencia

El pleno de la Diputación de Barcelona ha rechazado este jueves una moción de Cs de condena a los altercados provocados por el "independentismo violento" tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo por el juicio del 1-O.

La moción ha contado con el apoyo del PSC, Cs y PP, y los votos en contra de ERC, JxCat, En Comú y Tot per Terrassa, aunque los socialistas habían pedido retirarla para pactar un texto consensuado que pudiera prosperar con el apoyo de todos los grupos.

El diputado provincial de Cs Salvador Tovar ha subrayado que "la violencia no se puede usar en democracia para fines políticos", por lo que ha pedido una condena taxativa por parte de la Diputación.

"Parte de los manifestantes han hecho uso de la violencia extrema, poniendo en riesgo la vida de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad", y ha agradecido su trabajo que, muchas veces, hacen en condiciones precarias, según él.

La diputada del PSC Pilar Díaz ha asegurado que esta no es la Catalunya que quieren y que les gusta, pero ha aplaudido que los consellers de Interior y de la Presidencia de la Generalitat, Miquel Buch y Meritxell Budó, hayan condenado la hechos violentos.

Monsterrat Benedí (ERC) ha reprochado a Cs buscar de forma "sistemática y desesperada hablar de violencia y generar crispación", y Joan Carles García (JxCat) ha asegurada que condenan la violencia, pero que la moción tiene fines electorales.

El diputado del PP Xavier García Albiol ha asegurado que a su grupo no le gusta le gusta la violencia, y ha subrayado que "no tiene complejos" en señalar a los que sí la ejercen.

"La salida al conflicto no pasa por aprobar mociones de este tipo", ha advertido el diputado de En Cómú Rafael Duarte, y Lluïsa Melgares (Tot per Terrassa) ha dicho que condena la violencia pero que no quería favorecer discursos partidistas, entre ellos.