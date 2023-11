Diputación.-Álvaro Morte: "Jamás pongo nada emocional mío en los personajes. Me gusta protegerme a ese nivel"

El actor Álvaro Morte ha reflexionado este viernes la racionalidad desde la que afronta la construcción de los personajes que ha interpretado a lo largo de su carrera entre los que se encuentra su papel de El Profesor en la ficción española 'La casa de papel', que disparó su popularidad y por el que ha sido reconocido en el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical) con el premio 'Almería, tierra de cine'.

"Jamás pongo nada emocional mío dentro de los personajes. Me gusta protegerme a ese nivel porque, efectivamente, hay personajes que pueden ser turbios o personajes que pueden ser incómodos, y a mí me gusta ejecutar el personaje desde un punto absolutamente racional, como si estuviera esculpiendo una figura de barro", ha explicado durante una rueda de prensa previa al descubrimiento de su estrella en el Paseo de la Fama de Almería.

El actor ha trasladado su entusiasmo por hacer personajes "completamente distintos entre sí" y distintos a sí mismo. "Me han ofrecido como siete o ocho veces hacer de otros personajes que eran El Profesor 2.0 y siempre, incluso siendo personajes interesantes, he dicho siempre que no", ha asegurado tras reconocer, no obstante, la repercusión de este papel en su trayectoria.

"El Profesor es una figura muy alargada en mi carrera", ha admitido para señalar, no obstante, que está "encantado" de haberle dado vida ante "todas las puertas" que le ha abierto y el "reconocimiento" y "cariño" del público que ha cosechado con esta interpretación. "La opción es sentirse orgulloso de a dónde ha llegado El Profesor y luego está el cómo te enfrentas tú a la gestión de tu carrera en términos de lo que vas aceptando y lo que no vas aceptando", ha profundizado.

Con ello, el actor tira de sus referencias cinematográficas, literarias, artísticas y de su propia imaginación para confeccionar un personaje antes de ejecutarlo. "Intento siempre protegerme mucho, porque creo que mentalmente es lo más sano", ha explicado en cuanto a la forma de involucrarse emocionalmente para defender un papel sin buscar en su "memoria emocional" para hacer que el personaje sea "verdad".

LAS SERIES "ESTÁN PARA QUEDARSE"

El intérprete, que se encuentra actualmente inmerso en el rodaje de la película 'Raqa' en la que encarna a un espía que trata de derrotar el Isis, ha valorado el rol que las series han jugado en los últimos años dentro de las ficciones audiovisuales debido al "paso gigantesco" que se ha dado en cuanto a su calidad. "Las series están aquí para quedarse", ha aseverado.

"Creo que ya no podemos hablar de hermano mayor y hermano pequeño en términos de cine o televisión, creo que estamos hablando meramente de formatos distintos en términos de duración, en términos de narrativa, de cómo nos enfrentamos a contar una historia, pero la calidad que están dando hoy por hoy las series creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta", ha valorado.

En esta línea, ha valorado que Fical haya incluido una sección competitiva de series así como que se reconozca a cineastas o a intérpretes por su trabajo en este tipo de producciones, en su caso, con el premio 'Almería, tierra de cine', que comparte en esta edición con la actriz Nathalie Poza, por el rodaje en Las Salinas de Cabo de Gata de una secuencia de 'La casa de papel'.

Según ha recordado, la localización escogida para aquella escena "iba perfectamente en consonancia con lo que requería" el momento, en el que su personaje de El Profesor, como "un tipo solitario" encuentra dentro de sí mismo "tanto la liberación como la tormenta", por lo que al salir de la autocaravana en la que se encuentra halla "por un lado la amplitud y la libertad del mar y al mismo tiempo esa cosa maravillosa de ese desierto justo al lado". "Ese contraste tan espectacular creo que reflejaba también un poco los dos mundos en los que se movía El Profesor", ha rememorado.

Con ello, Morte ha valorado las localizaciones de las que dispone Almería para los rodajes cinematográficos y filmaciones audiovisuales, de modo que ha compartido recuerdos de su niñez en los que descubrió que algunas películas "de pistoleros" se rodaban en el desierto almeriense.

"Fue una de esas veces cuando te das cuenta de que eso que parece el lejano oeste se ha podido hacer muy cerquita de donde vives tú", ha manifestado para poner de relieve "la magia del cine" y "cómo se pueden construir sueños a partir de este arte" al que se ha mostrado "muy unido" en parte por el videoclub que regentaba su padre, al que ha considerado su "héroe" fuera de la pantalla.