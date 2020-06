Dina al juez tras recibir de Iglesias la tarjeta rota:"No le doy más vueltas"

La exasesora de Podemos Dina Bousselham reconoció entre risas en su declaración ante el juez que no sabe porqué Pablo Iglesias, tras recuperar y ver sin problema su contenido, le entregó dañada meses después la tarjeta de la memoria de su móvil robado. "No le doy más vueltas, sinceramente", dijo.

Esta es la respuesta de Bousselham durante su interrogatorio ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón del pasado 18 de mayo, al que ha tenido acceso Efe, cuando fue cuestionada por el magistrado si le preguntó a Iglesias cuando y porqué se deterioró la tarjeta de su móvil, que el líder de Podemos le entregó meses después de recuperarla tras aparecer en Interviú.

García Castellón expulsó a Iglesias de esta causa a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras esta declaración de Bousselham en la que aseguro en varias ocasiones que la tarjeta de memoria estaba dañada cuando el líder de Podemos se la devolvió, mientras que este afirmó ante el juez que funcionaba cuando se la entregó.

En un momento de su declaración, el juez pregunta que si Iglesias recibe la tarjeta en buen estado en invierno de 2015 y se la entrega en verano de 2016 ya deteriorada, "habrá pasado algo".

"No lo se", responde Bousselham entre risas.

Y el juez insiste: "Si tiene usted tan buena relación (con Iglesias), digo yo que preguntaría: ¿esta tarjeta está deteriorada, te la han entregado a ti deteriorada, o se ha deteriorado después?. ¿Esa pregunta no llega usted a hacerla?"

"Sí y como bien dice con Pablo me llevo bien me dice que a él le funcionaba y me tendría que funcionar, sin embargo no me funciona y por eso acudo a una empresa para intentar recuperar el contenido de esa tarjeta", explica Bousselham, que añade: "Y no le doy más vueltas, sinceramente".

Previamente, a preguntas del fiscal, la exasesora de Podemos señala que cuando Iglesias le entrega la tarjeta, más allá de informarle de la reunión "confidencial" que tiene él en Interviú, ni Iglesias le da más detalles ni ella se los pide.

"Él me dice: yo he mantenido una reunión, es confidencial, con este señor, no me da más detalles ni yo le he exigido nunca qué conversación ha tenido con ese señor o qué ha visto en ese ordenador, que yo asumo que son fotos mías, íntimas", declara Bousselham, que jamás comunicó a la Policía que había recuperado la tarjeta, pese a que lo investigaba un juzgado de Alcorcón.

Tras esta declaración, Bousselham remitió una carta al juez en la que exculpaba a Iglesias de los daños en la tarjeta cambiando la versión que manifestó en sede judicial al decir que cuando él se la entregó tras recuperarla, funcionaba, y que luego dejó de hacerlo.

Antes, en su declaración, había dicho: "Nunca jamás he tenido acceso al contenido de esa tarjeta, más allá de lo que ha salido en OK Diario. Nunca he conseguido saber qué había en esa tarjeta". EFE