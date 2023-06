Dimite el secretario de Organización de Podemos Canarias tras la debacle electoral del 28M

El secretario de Organización de Podemos Canarias, César Merino, ha anunciado este jueves en Twitter su dimisión tras la debacle electoral sufrida por el partido morado este 28M que le ha llevado a salir del Parlamento canario y de numerosas instituciones locales del archipiélago.

"Hay que ser generosos en la victoria y valientes en la derrota. He intentado ser coherente toda mi vida y esto no iba a ser menos. Una derrota electoral no nos define", ha manifestado el hasta ahora dirigente de Podemos en Canarias.

La confluencia electoral Unidas Sí Se Puede, formada por Podemos, Izquierda Unida Canaria y Sí Se Puede, no logró ni un diputado en los recientes comicios regionales, lo que ha supuesto la desaparición de los morados del arco parlamentario, donde contaban con cuatro representantes que han servido para sustentar el Gobierno canario en funciones que preside el socialista Ángel Víctor Torres.

Tampoco han conseguido representación en el Cabildo de Gran Canaria, donde tenían dos consejeros, y han visto reducida a la mínima expresión -una concejala- su presencia en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde han gobernado los ocho últimos años junto al PSOE y Nueva Canarias.