Dimite el responsable de Programas de Cs en Castilla-La Mancha, David Muñoz

El coordinador provincial de Ciudadanos en Toledo y responsable de Programas del partido en Castilla-La Mancha, David Muñoz Zapata, ha presentado su dimisión de los cargos orgánicos por "falta de acuerdo con el proceder de la dirección regional" y falta de confianza que ha observado hacia él.

En su cuenta de Twitter, Muñoz Zapata ha precisado que sigue siendo militante de Ciudadanos y "si nadie pone impedimento" continuará como portavoz en las Cortes, donde es diputado por la provincia de Toledo, y seguirá con su labor en las comisiones parlamentarias de Asuntos Generales, de Economía y Presupuestos, de Empresas y Empleo y de Sanidad.

Ha explicado que los motivos de "esta dolorosa decisión" se encuentran en "la falta de acuerdo con el proceder de la dirección regional", que está encabezada por la coordinadora de Cs en la comunidad autónoma, Carmen Picazo, y la falta de confianza hacia él, que dice que ha observado en los últimos meses.

"No discuto su proceder aunque no lo comparto", ha precisado Muñoz Zapata, que ha señalado que la dirección regional cuenta con la confianza del Comité Ejecutivo de Ciudadanos y, que como militante del partido, respeta y seguirá respetando sus decisiones "en el marco de los Estatutos y del sentido común que debe presidir" la organización.

Sin embargo, ha incidido en que ha detectado que no se cuenta con él y ha argumentado que "formar parte de un órgano conlleva asumir la responsabilidad de sus decisiones", por lo cual ha concluido que si no forma parte en la toma de decisiones, no desea "asumir la responsabilidad de las mismas".

"Uno no debe permanecer donde no es bien recibido", ha espetado Muñoz Zapata, que ha afirmado que reconoce que la capacidad de actuación de los comités autonómico y provincial es "limitada por la estructura del partido", que ha expresado que no comparte, pues "ello impide que el proyecto político se adapte a la región y al municipalismo".

Muñoz Zapata ha subrayado que cree en el liberalismo progresista, que es la ideología de Ciudadanos desde 2017, en la igualdad entre ciudadanos y territorios de España y en la moderación como forma de hacer política.

"Seguiré trabajando para que estos valores prevalezcan en Castilla-La Mancha", ha concluido.