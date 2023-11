Dimite el portavoz de Podemos Madrid para que se abran unas primarias que la Secretaría estatal "no ha hecho posible"

El portavoz de Podemos Madrid, Luis Nieto Pereira, ha presentado hoy su dimisión ante los Círculos del partido en la capital para que se abran una primarias a la vista de que la Secretaría estatal "no ha puesto a su disposición las herramientas organizativas que lo hicieran posible".

Pereira fue elegido en diciembre de 2020 y, según los estatutos, el cargo duraría dos años, prorrogables por otros dos. Pereira quería dejarlo en diciembre de 2022 pero la convocatoria de las elecciones municipales y luego las generales fueron impidiendo que tomara esta decisión, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Finalmente, el exportavoz ha querido esperar a que terminara la Conferencia Política que se celebró este sábado 4 de noviembre. La semana pasada más de 26.700 inscritos e inscritas aprobaron el documento que marcará la nueva etapa que emprende la formación en Madrid y en el resto de España.

"LA ÚNICA FORMA QUE ME HA QUEDADO ES LA DIMISIÓN"

En la carta a la militancia, a la que ha tenido acceso Europa Press, Nieto agradece a todos con quien ha compartido su responsabilidad en el partido en este tiempo, pero esperaba que esta etapa "terminaría de otra forma".

"Yo creo en la democracia interna y en la participación de la militancia. Por eso no se me había pasado por la cabeza que no pudiéramos abrir un proceso de primarias donde cualquier militante de Madrid, que quisiera, se pudiera presentar a la Portavocía y yo tendría el compromiso de asegurar que se hiciera de forma democrática y entregarle la responsabilidad a la persona que eligiera la militancia", ha indicado.

Ello no ha sido viable, continúa hasta el hoy portavoz municipal de la formación morada, porque la Secretaría de Organización Estatal "no ha puesto a nuestra disposición las herramientas organizativas que lo hicieran posible".

"La única forma que me ha quedado es la dimisión y confiar en que se ponga en marcha el proceso y se respete lo que está escrito en nuestros documentos, concretamente en el Reglamento de Órganos Municipales para el funcionamiento de Plenarios y Consejos de Círculos de julio de 2020 y que dice textualmente en el punto 4.2.1 Portavocía Municipal 'Esta forma de proceder será idéntica en el caso de dimisión de la Portavocía Municipal. Se nombrará un Equipo técnico de tres personas designado por las Secretarías de Organización Autonómica y Estatal y en el plazo de un mes se activará la elección de nuevos órganos'", informa.

"NO PODEMOS CONVERTIR EN 'TOTEM' A LOS LIDERAZGOS"

Nieto Pereira afirma en la misiva que él "siempre ha defendido la rotación en los cargos y el no perpetuarse en ellos". "Durante el 15M lo importante era el movimiento y las personas éramos secundarias. Desde la constitución de Podemos y desde nuestra entrada en las instituciones pareciera que la pirámide se ha invertido. Los liderazgos son necesarios pero no son permanentes ni insustituibles ni podemos convertirlos en 'tótem'", ha apostillado.

El hasta hoy portavoz de Podemos Madrid asegura que tras el fracaso que tuvieron en las elecciones municipales y autonómicas, donde la formación no entró en las instituciones por pocos votos, "lo mejor para el partido" es que presente su dimisión "por el bien de Podemos, por coherencia y responsabilidad política y por el rumbo con el que se inicia este nuevo ciclo político. "Confío en que otras personas de distintos niveles del Partido tomen nota y obren en consecuencia", ha lanzado.

Luis Nieto reconoce que han pasado "cuatro años muy duros" pero entre todos "han logrado levantar Podemos Madrid". "Sinceramente creo que los aciertos son superiores a los errores y que hoy Podemos Madrid está en mejores condiciones que cuando nosotros lo cogimos. Nadie podrá arrebatarme la satisfacción de haber conocido a gente tan maravillosa con la que he compartido reuniones, movilizaciones, casetas de fiesta, cañas y sonrisas. Esa es la riqueza de la mayoría de militancia de Podemos Madrid y es el tesoro que me llevo de esta etapa", ha apuntado.

El portavoz dimitido admite que se marcha "con una espina clavada" de haber entrado en el Ayuntamiento de Madrid, algo que "le ha costado gestionar adecuadamente"; aunque está seguro de que en las próximas elecciones lo lograrán.

"Me voy con la satisfacción de haber intentado hacer frente, lo mejor que pude y me dejaron, a la Portavocía. Ahora empiezo una nueva etapa vital y seguiré luchando por un Podemos feminista, ecologista y defensor de los derechos sociales y laborales. Un Podemos fuerte, democrático y unido en la diversidad de opiniones. En Podemos no sobra nadie, falta mucha gente a la que hay que entusiasmar y convencer. Desde la militancia en mi Círculo y aportando mi esfuerzo en los movimientos sociales trabajaré en ello", concluye en la carta.

ABIERTAS LAS PRIMARIAS

Con la dimisión del portavoz municipal se inicia el proceso orgánico para convocar de primarias para la elección del nuevo portavoz municipal en el plazo de un mes. Los documentos organizativos de la formación establecen esta forma de proceder tras la dimisión, que coincide con el proceso que se inicia con la revocación.

El reglamento de órganos municipales que regula el funcionamiento de Plenarios y Consejos de Círculos señala que, tras la dimisión del portavoz municipal, el Consejo de Coordinación existente cesará hasta la elección del siguiente. En este periodo de transición se creará un Equipo Técnico de tres personas, designados por las Secretarías de Organización autonómica y estatal, que sustituirá a los órganos anteriores.

Por último, el reglamento establece el plazo de un mes para que dicho equipo técnico active la elección de los nuevos órganos. Ahora hay que esperar a que se presentan los diferentes candidatos y candidaturas, pero aún no se conoce ninguna.