Dimite la ministra de Minas y Energía de Colombia, María Fernanda Suárez, por "motivos personales"

La ya exministra de Minas y Energía María Fernanda Suárez ha presentado su dimisión alegando razones "personales y familiares", tal y como ha confirmado el presidente, Iván Duque, durante una rueda de prensa en la que también se ha anunciado que el hasta ahora viceministro Diego Mesa Puyo pasará a liderar la cartera.

"Quiero informarles de que por motivos personales y familiares me ha presentado su renuncia al cargo de ministra de Minas y Energía la doctora María Fernanda Suárez. Le he aceptado su renuncia y le he expresado que la vamos a extrañar mucho en el gabinete", ha contado Duque.

"Quiero exaltar no sólo su patriotismo y profesionalidad, sino también los importantes logros conseguidos en los casi dos años de Gobierno. La ministra ha liderado un proceso trascendental de transición energética en el país", ha asegurado el presidente colombiano.

"Cuando empezó nuestro Gobierno teníamos menos de 60 megas de capacidad instalada de energías renovables no convencionales y se han asegurado proyectos en el país que superan las 1.500 megas", ha desglosado Duque, según ha contado el diario colombiano 'El Espectador'.

Uno de los principales retos a los que tendrá que enfrentarse el nuevo ministro de Industria será lidiar con el posible problema de desabastecimiento de electricidad para el próximo año, en caso de que las condiciones climáticas no varíen y se alcance una capacidad del 70 por ciento en los embalses del país.

El propio Ministerio ha alertado de que la situación, ya crítica, podría empeorar si los embalses continúan tan por debajo de su capacidad. A la espera de precipitaciones, también en 2021, Mesa Puyo tendrá que atender el estado de la industria petrolera, golpeada en los últimos años debido a la pronunciada caída de los precios del barril.