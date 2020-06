Dimite el concejal del PP de Novallas que insultó a Iglesias y Echenique

El concejal del PP de la localidad zaragozana de Novallas y consejero comarcal, Eloy Valero, ha presentado este viernes su dimisión tras haber insultado en redes sociales a diferentes miembros de la formación de Podemos, incluido el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias y el diputado de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

El PSOE en la Comarca de Tarazona y el Moncayo pidió la dimisión de Valero e iba a llevar a pleno una moción al efecto después de que el concejal popular calificara a Echenique de "rata miserable", "lagartija sin cola" y "cucaracha motorizada", mientras que sobre Iglesias escribió: "Es mejor pegarte un palizón y dejarte vegetal de por vida porque pegarte dos tiros es muy rápido".

Según ha indicado en declaraciones a Europa Press la viceportavoz comarcal del PSOE y alcaldesa de Torrellas, Pilar Pérez Lapuente, la dimisión del edil popular "llega tarde pero bienvenida sea".

Pérez Lapuente ha considerado que si los socialistas no hubiesen solicitado esta cuestión "no se hubiera producido" y ha recalcado que "si no hubiera sido por la repercusión mediática" que han tenido las palabras de Novallas "hubiera sido difícil" que Valero dejara su cargo.

Además, la viceportavoz comarcal socialista ha afeado que desde el PP "no sólo no se planteaba" el cese del concejal, sino que el presidente del partido en Aragón, Luis María Beamonte, aseguró que el edil iba a disculparse por sus acciones algo que "todavía no ha hecho".

El PSOE en la Comarca de Tarazona llevará ahora a pleno una moción para instar al PP a que haga "una reprobación de todas las palabras" del concejal.

El pleno, que iba a tener lugar el pasado jueves, se celebrará el próximo 25 de junio, cuando se consiga un espacio con aforo suficiente para llevarlo a cabo.