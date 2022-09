Dimite el alcalde de El Rubio, Rafael de la Fe, por problemas de salud

El alcalde de El Rubio, Rafael de la Fe (PSOE), ha anunciado este miércoles su dimisión por problemas de salud, sin especificar los motivos, una circunstancia que le "ha obligado a dejar el cargo".

En una carta publicada en sus redes sociales, el regidor ha aprovechado para efectuar ese anuncio y despedirse de sus vecinos. La renuncia tendrá lugar en un próximo pleno, con fecha aún por determinar. Le sucederá en el cargo con toda probabilidad la primera teniente de alcalde y actual delegada municipal de Desarrollo Económico y Hacienda, Mónica Fernández, si bien este extremo no está confirmado hasta el momento.

"Ahora me toca luchar por darle muchas vueltas al Sol y por la vida. Mi papá fue en la primera persona en quién pensé cuando decidí dar el paso de presentarme a alcalde y en la primera que pensé en dar este paso. Él sabe que hice lo mejor para mi familia y para mí", señala en su texto.

De la Fe reconoce en su escrito sentirse "afortunado" por el hecho de "haber cumplido el sueño de su vida" con su llegada a la Alcaldía, el 13 de junio de de 2015, "el día de San Antonio, como se llamaba mi padre". Desde entonces, continúa, "he podido vivir momentos difíciles, desde una inundación a una pandemia, donde he trabajado duro para que nuestro pueblo pudiera dar la mejor de las respuestas a estas situaciones".

"Pero hubo muchos más momentos buenos, en los que he disfrutado de la gente de El Rubio, de su cariño, de compartir risas y felicidad, de poder ayudar a tantos vecinos y vecinas. Han sido 2.645 días donde he trabajado para transformar y mejorar El Rubio", añade el alcalde.

En esa carta, el regidor aprovecha también para dar las gracias a todos los que han sido sus compañeros en este tiempo: "a mis alcaldes, Bauti y Ramona --en mi etapa de concejal--, a la excelente plantilla de trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, a las hermandades, clubes deportivos, asociaciones y gente del Gallape Rock".

Por último, De la Fe ha agradecido el "apoyo, momentos, confidencias y todo lo que le ha aportado la gran familia del PSOE. He conocido y hecho muchos amigos que me llevaré para siempre". "Gracias por el apoyo que me han mostrado en todo momento y por los consejos cuando los he necesitado. Y perdón por el tiempo que no les he podido dedicar. Y muy especialmente a mi madre y hermana. Ellas me han sufrido y siempre han estado a mi lado apoyándome en todo. Gracias", finaliza el escrito.