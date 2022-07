La dimisión de Lastra reabre el debate sobre carrera profesional y maternidad

La dimisión como vicesecretaria general del PSOE de Adriana Lastra, que ha anunciado que deja el cargo por "cambios importantes" en su vida personal que le exigen "tranquilidad y reposo", ha reabierto este lunes el debate sobre la maternidad y la carrera profesional de las mujeres.

Desde la derecha se ha criticado que Lastra, embarazada de varios meses, haya tomado la decisión de dimitir en vez de apartarse temporalmente y reincorporarse después al puesto, mientras que el PSOE ha defendido su decisión, aunque algunas voces desde la izquierda han cuestionado también su argumentación para hacerse a un lado.

"Dice la filósofa Celia Amorós que el feminismo no cuestiona las decisiones individuales de las mujeres, sino las razones que las obligan a tomarlas", ha subrayado en Twitter la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, quien ha criticado que se trate de "vestir de feminismo" las críticas.

Su antecesora en el cargo, Carmen Calvo, ha deseado suerte a Lastra, pero ha advertido en la misma red social de que "en la democracia de la igualdad entre mujeres y hombres, no es bueno que salgan mujeres de la primera línea de la política".

"Le deseo a Adriana Lastra que todo vaya muy bien. Pero siempre debe existir la posibilidad de no renunciar, de no dimitir, sea la que sea la responsabilidad del puesto que se ocupe. Este no es el camino de la igualdad, es la baja con reincorporación en sus funciones", ha subrayado por su parte la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.

Desde Vox, su portavoz en el Parlamento andaluz, Macarena Olona, ha sido aún más tajante al recalcar que "en España ninguna mujer debería verse obligada a dimitir por estar embarazada" y critica la "excusa bochornosa a la que ha tenido que acudir el PSOE" para no desvelar que la salida de Lastra es "en realidad un cese".

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, también embarazada, ha enviado un abrazo y mucha suerte a Lastra, convencida de que "a veces es imprescindible poner los cuidados en primera línea".

Beatriz Gimeno, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y exdirectora del Instituto de la Mujer, también ha reconocido el derecho de Lastra a "bajarse del tren cuando pueda", pero ha confesado que le gustaría pensar que no es únicamente el embarazo la causa porque "el partido debería esperarla y no marcharse ella". "Seguimos pagando más por ser mujeres", ha recalcado.

"Por supuesto que ser madre no inhabilita para la política . Pero tan difícil es entender y respetar a una mujer cuando decide parar y tomar una decisión pensando en ella y no en los demás ? Pues eso , un poco más de empatía y menos buscarle cuatro piernas al gato", ha manifestado en Twitter la eurodiputada y presienta del grupo socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

Aunque en su comunicado Lastra aseguraba que se había visto obligada a tomar una baja laboral que se va a prolongar en el tiempo, lo cierto es que formalmente los diputados no pueden acogerse a una baja laboral, ya que no tienen una relación laboral con el Congreso.

Los diputados pueden ausentarse por enfermedad o por paternidad y maternidad, lo que les permite votar a distancia si así lo solicitan a la Cámara, pero su situación como parlamentarios no cambia en lo esencial ni afecta a sus retribuciones.