Dignidad y Justicia critica la presencia de EH Bildu en el homenaje a Zamarreño

La asociación Dignidad y Justicia ha criticado la presencia de la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi (EH Bildu), en el acto de homenaje al edil del PP asesinado por ETA hacer 25 años Manuel Zamarreño celebrado este domingo.

Esta asociación, que preside Daniel Portero, ha tachado de "despropósito" la presencia de Otaegi, ya que pertenece a un partido "compuesto por terroristas" y que no ha colaborado en el esclarecimiento de los atentados de ETA.

"No me cabe la menor duda de que, si todos los componentes de este partido compuesto por terroristas -como ellos mismos confirmaron en las últimas listas a las elecciones municipales- colaboraran con la justicia, hoy conoceríamos quién estuvo detrás no solo del atentado que acabó con la vida de Zamarreño, sino también de los otros 378 crímenes que continúan sin autor conocido, afirma Portero.

A su juicio, participar en estos actos junto a quienes "continúan encubriendo a los terroristas" significa "colaborar en el blanqueamiento de estos mismos etarras", ha afirmado Portero.

El portavoz de esta asociación ha indicado que no se puede permitir que nadie, "ni siquiera los propios familiares de las víctimas", "pisoteen la dignidad de quienes perdieron su vida a manos de ETA".