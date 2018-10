Dignidad y Justicia acusa Gobierno de "traidor" por reunión Zapatero y Otegi

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha rechazado hoy "cualquier tipo de relación" con el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de "traidor" e "ilegítimo", tras publicarse este fin de semana que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se reunió en septiembre con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

DyJ hace referencia a la información publicada por el Diario Vasco, según la cual Zapatero y Otegi se reunieron el pasado 8 de septiembre en un caserío de Elgoibar (Gipuzkoa).

En un comunicado, la asociación ha anunciado que "rompe cualquier tipo de relación" con el actual Gobierno, al que califica de "traidor que utiliza al más traidor: Zapatero".

Tras acusar al expresidente socialista de "negociar con ETA por costumbre", DyJ ha afirmado que el actual Ejecutivo "no tiene la legitimidad del pueblo, sino de los partidos de extrema izquierda, pro-terroristas e independentistas".

"No tienen derecho ni legitimidad para negociar en nombre de víctimas del terrorismo cuando no han sido elegidos legítimamente por el pueblo. El terrorismo es cuestión de Estado y nuestro jefe de Estado no es Pedro Sánchez", añade el comunicado.

La asociación que preside Daniel Portero acusa al Gobierno de tomar por "imbéciles" a los representantes de las víctimas: "Creen que invitándonos al Palacio de Moncloa nos callan. Creen que las auténticas víctimas van a callar por un puñado de fotos", dice la nota de DyJ.

Dignidad y Justicia recrimina también al Ejecutivo que no diga nada respecto a los "379 casos asesinatos sin resolver de ETA", y reitera su ruptura "porque estamos hartos de plagios. Sanchez quiere plagiar a Zapatero". EFE.