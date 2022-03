La difícil situación que atraviesa Moncloa y otras noticias que debes conocer

Sánchez, sitiado por la gestión y el relato: “Estamos en el filo de la navaja”





“Estamos cerca del punto de no retorno. En el filo de la navaja”. El diagnóstico, emitido por mandos del PSOE, refleja cuál es el estado de ánimo del partido. La inquietud afecta de lleno al Gobierno que desde el estallido de la guerra en Ucrania se le ha arruinado completamente el soñado tránsito hasta finales de 2023 a lomos de la recuperación económica. No hay quien no admita en el seno de La Moncloa que están siendo días horribles, para olvidar, en medio de una crisis internacional de una gigantesca envergadura. Todas las perspectivas han hecho agua por los cuatro costados, mientras la calle se calienta.





Putin gana la guerra de las fake news contra Ucrania

La artillería pesada de Putin bombardea internet para que 150 millones de rusos y los ciudadanos de sus países satélites sigan sin conocer las causas y el curso de la guerra en Ucrania. Comenzaron cerrando medios independientes como Moscow Times, Rain TV y Meduza para extender el control de toda la información que llega a la sociedad rusa.





Los transportistas entran en su segunda semana de paros a la espera de ser recibidos por el Gobierno





Los transportistas, que entran en su segunda semana de paralizaciones, mantienen su presión con "marchas lentas" y "quedadas en las plazas de los pueblos" a la espera de ser recibidos por el Gobierno, algo que de momento no parece que vaya a suceder. Este mismo lunes tendrá lugar una reunión para estudiar la situación del sector entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), un organismo en el que no está incluida la asociación minoritaria convocante de los paros, la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte por Carretera.





La embajadora de Marruecos regresa a Madrid tras su retirada de España el año pasado









La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, ha regresado a Madrid tras su retirada del país a mediados del mes de mayo de 2021, según ha podido saber Europa Press. El Gobierno marroquí llamó a consultas el año pasado a su embajadora en Madrid, tras la crisis diplomática abierta por la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, que se vio agravada por la entrada de miles de migrantes en Ceuta procedentes de Marruecos.





El Partido Popular encara este lunes sus primarias para elegir a Feijóo como nuevo líder

Alberto Núñez Feijóo





El presidente de la Xunta y candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, no votará este lunes en las primarias del partido para "ceder ese protagonismo mediático a la militancia de base", ya que su intención es poner el foco en la gente que hace el Partido Popular y que no está en la estructura.