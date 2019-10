Diez claves de la moción de censura contra Torra impulsada por Ciudadanos

1. ¿CÓMO JUSTIFICA CS LA INICIATIVA?

La formación naranja argumenta principalmente la inacción del ejecutivo autonómico de Quim Torra; en la exposición de motivos de la moción destaca que se encuentra siempre bajo las órdenes del huido expresident Carles Puigdemont. Cs subraya que el único punto en la agenda de Torra es la hoja de ruta independentista, a la que dedica todos los esfuerzos y recursos, incluidos los medios de comunicación públicos, la apertura de delegaciones internacionales o los propios Mossos d'Esquadra. Precisamente las informaciones sobre la politización del cuerpo, los supuestos vínculos entre Torra, Puigdemont y los CDR y las presuntas acciones violentas que estos últimos preparaban han sido el desencadenante de la moción de censura.

2. ¿TIENE ALGUNA POSIBILIDAD DE PROSPERAR?

Los propios impulsores de la moción de censura reconocen que no tiene ninguna opción de salir adelante, ya que es necesaria la mayoría absoluta (68 diputados), y Ciudadanos solo ha podido garantizarse el apoyo del PPC, lo que suma 40 votos (36 + 4). De hecho, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ya propuso el 16 de septiembre impulsar una moción de censura contra Torra, pero en ese momento la líder de Cs en Cataluña, Lorena Roldán, descartó la idea con un tuit en el que alegó que los números no salían: "La injusta ley electoral hace imposible esa suma".

3. ¿POR QUÉ CIUDADANOS LA PRESENTA AHORA?

El cambio de estrategia de Ciudadanos ha coincidido con la precampaña de las elecciones generales del 10 de noviembre, que quedaron convocadas oficialmente el pasado 24 de septiembre, si bien el catalizador ha sido oficialmente la reacción de Torra al salir en defensa de los miembros de los CDR detenidos en la Operación Judas.

Con este movimiento, Cs toma la iniciativa en el Parlament, se visualiza como principal fuerza de la oposición frente al Govern de JxCat y ERC y busca poner en aprietos al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a quien los naranjas echan en cara que el PSC no pase de la abstención en la moción de censura contra Torra.

Además, con el debate del lunes en el Parlament, Ciudadanos dará relieve a Lorena Roldán, la candidata alternativa que postula la moción de censura y que será la cabeza de lista de Cs en las próximas elecciones catalanas.

4. ¿CUÁL ES EL ÚNICO AVAL RECABADO POR CS?

El PPC será el único grupo que vote 'sí' a Roldán. De hecho, el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, se reivindica como el "ideólogo" de la moción de censura, pues fue él quien puso sobre la mesa esta opción a mediados de septiembre. Para Fernández, el debate y la votación deberían servir para "recuperar el espíritu" de los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando PP, Ciudadanos, PSC y comunes hicieron frente común contra las llamadas "leyes de desconexión" independentistas. Aunque se pierda la votación del lunes, Fernández asegura que se lanzará un mensaje de "esperanza" a la ciudadanía, que verá "que hay otra forma de hacer política en Cataluña".

5. ¿POR QUÉ EL PSC NO LE PRESTA APOYO?

"Torra es el problema, pero Ciudadanos no es la solución". Así resumen los socialistas sus argumentos para abstenerse en la moción de censura al president. Aunque critican la gestión y las prioridades del ejecutivo catalán, consideran que la situación en Cataluña no se puede encauzar desde la política de "confrontación" de Cs. Además, para el líder del PSC, Miquel Iceta, la presentación de una moción condenada al fracaso es contraproducente porque no hará más que "consolidar" a Torra y forma parte, a su entender, de una "operación propagandística" de los naranjas, que calientan así motores para la campaña electoral del 10N.

6. ¿QUÉ POSICIÓN ADOPTAN LOS COMUNES Y LA CUP?

Para los comunes, sustituir a Torra por Roldán al frente de Generalitat sería como "enviar a un pirómano a apagar el fuego", según la metáfora utilizada por la líder de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach. "El problema no es la moción de censura, es quien la presenta", ha advertido el candidato de los comunes para el 10N, Jaume Asens, que considera la propia moción como un acto de campaña de Cs. Asimismo, la CUP, en las antípodas ideológicas de la formación naranja, también ha descartado sumarse a la moción de censura que plantea Ciudadanos, al considerarla una "maniobra electoralista que no tiene recorrido real".

7. ¿CÓMO PIENSA DEFENDERSE TORRA?

Torra ha ido elevando el tono contra el estilo imprimido por Ciudadanos en el Parlament, primero con Inés Arrimadas y ahora con Lorena Roldán, a quienes acusa de alimentar la estrategia de la "bronca" en Cataluña para arañar votos en el resto del Estado. En los últimos días, y para explicitar su rechazo a la oposición "teatralizada" que a su entender despliega Cs, en el Govern han valorado la posibilidad de que no sea Torra sino la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, quien responda a Roldán en el debate.

De hecho, esta semana Budó ya avanzó algunos de los argumentos que puede utilizar el Govern: "Los que viven en la Cataluña irreal y no están precisamente por la convivencia, y de hecho nacieron para combatir y romper la convivencia en Cataluña, son los que ahora quieren plantear una moción de censura por la convivencia", dijo.

8. ¿CÓMO SE DESARROLLARÁ EL DEBATE?

El debate comenzará con la defensa de la moción de censura por parte de Lorena Roldán durante un máximo de 30 minutos, el mismo tiempo que tiene para responder Torra u otro miembro del Govern. A continuación, y sin límite de tiempo, podrá volver a intervenir Roldán para desgranar su programa político de gobierno alternativo; al acabar, se suspenderá la sesión, y al reanudarse será el turno de todos los grupos parlamentarios, también por 30 minutos cada uno. Tanto el candidato alternativo como el presidente de la Generalitat o alguien de su Govern pueden intervenir de nuevo, lo que abriría nuevos turnos de réplica de los grupos.

9. ¿PUEDE AFECTAR LA SENTENCIA DEL 'PROCÉS' AL DEBATE?

Antes de fijar la fecha del pleno, el presidente del Parlament, Roger Torrent, sondeó al conjunto de grupos parlamentarios por si estaban de acuerdo en avanzar al viernes el debate -que habría quedado así más distanciado de la sentencia del 'procés'-, pero al no haber unanimidad al respecto, fue convocado finalmente para el lunes, respetando los tempos marcados en el reglamento de la cámara. Aun así, en el Parlament no esperan que la sentencia llegue antes de finales de semana o principios de la siguiente.

10. ¿CUÁLES SON LOS PRECEDENTES EN CATALUÑA?

Esta será la cuarta moción de censura que se debata en el Parlament. Las tres anteriores no prosperaron, y una de ellas ni siquiera se llegó a votar. Las dos primeras, que se votaron en octubre igual que la actual, pretendían relevar de la presidencia de la Generalitat al líder de CiU Jordi Pujol: en 1982, el candidato alternativo fue Josep Benet a propuesta del PSUC, mientras que en 2001 lo fue Pasqual Maragall, la apuesta del PSC. La tercera moción de censura, la más reciente, la impulsó el PPC contra el ya president Maragall en 2005. Su candidato alternativo era Josep Piqué, que retiró la iniciativa antes de que se votara, por falta de apoyos.